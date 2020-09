Rita Forte/ “L’incidente? Sono stata una miracolata”

Rita Forte torna in tv ospite di “Storie Italiane“, il programma condotto da Eleonora Daniele nel daytime di Raiuno. La cantante e musicista è pronta a raccontare la sua rinascita dopo il terribile incidente di qualche anno fa che le stava costando la vita. Tutto è accaduto nel 2005 quando la cantante è stata investita per strada mentre si recava negli studi della Dear a Roma. A ricordare quel tragico giorno è stata proprio la musicista ospite del salotto di Vieni da Me di Caterina Balivo: “la vita mi ha fermata due volte, capita a tutti. 15 anni fa sono stata investita quando lavoravo qui in Rai con Fabrizio Frizzi. Attraversavo la strada e una moto mi ha investita ma io ho avuto una grande fortuna. Sono stata miracolata”. Un terribile incidente e il ricovero immediato all’ospedale per la Forte che ricorda: “sono stata in ospedale tre mesi. Sono stata 9 ore al pronto soccorso e mi dissero che non sarei mai più tornata a camminare come prima”. A starle accanto in quel momento così terribile e difficile la sua amatissima mamma che non l’ha lasciata mai sola: “mia mamma veniva tutti i giorni da me nonostante la malattia e poi c’era la mia amica, una persona straordinaria. Senza di loro non so come avrei fatto. E poi ho pregato tanto, so che bisognerebbe farlo sempre ma non sono proprio una grande praticante però ringrazio sempre per chi mi assiste da lassù”.

Rita Forte oggi: il ricordo di Luciano Rispoli

Rita Forte è una cantante e musicista di successo. Tutto è cominciato nel migliore dei modi: sul prestigioso palcoscenico del Festival della Canzone Italiana dove ha partecipato per la prima volta nel 1991, anche se il suo debutto è passato del tutto inosservato. “Al primo anno, nel 1991 non mi notò nessuno. Il secondo anno la canzone era Non è colpa di Nessuno, brano che non è mai stata incisa o presentata sul mercato perché ero in causa col discografico del ’91” ha detto la cantante che, ricordando la sua prima partecipazione a Sanremo ha detto – “non sapevo nemmeno se avrei potuto cantare la finale. Quell’anno però mi notò Luciano Rispoli e a lui devo tutto”. Sanremo però le ha portato fortuna visto che fu notata da Luciano Rispoli che la volle nel suo programma di successo “Tappeto volante”. Un legame fortissimo quello vissuto con il conduttore scomparso nel 2016 che la cantante ha ricordato così: “il nostro rapporto fu straordinario, sapeva di potermi dire tutto, anche quando doveva sfogarsi.Ha dato la vita per la televisione, ha scoperto tantissimi personaggi importanti, credo si sia ammalato anche perché non poteva più fare la televisione”.



