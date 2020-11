Rita Forte/ “Tra tumori, incidenti e morte di mamma: ce l’ho fatta anche con la fede”

Tanti gli ospiti in collegamento quest’oggi con Rai Uno e con “Oggi è un altro giorno”. Sul finale di trasmissione anche Rita Forte, noto personaggio televisivo, conduttrice e cantante, che ha vissuto una vita travagliata a causa di un doppio tumore al seno, e non solo. “Veronesi (Umberto, il noto oncologo che l’ha operata ndr) è rimasto nel mio cuore. Il mio primo intervento fu 21 anni fa, andai da lui e mi operò, mi disse che ero stata molto brava a fare una prevenzione precoce. La prevenzione è fondamentale per noi donne – ha aggiunto – soprattutto per il tumore al seno, io ho sempre avuto un seno fibrocistico, anche se piccolissimo, e il mio ginecologo mi diceva di fare la prevenzione. Grazie ad una mammografia – ha proseguito – ho scoperto un piccolissimo tumore, trovato in tempo e non ho dovuto fare la chemioterapia ne altro. Veronesi me lo tolse, era piccolo e incapsulato, e mi disse di non dimenticarmi mai di fare prevenzione e controlli, e non l’ho mai dimenticato”.

RITA FORTE: “L’ANNO SCORSO HO SCOPERTO UN ALTRO TUMORE”

Quindi il secondo tumore e la seconda operazione: “Quando ho fatto i controlli l’anno scorso – ha proseguito Rita Forte nel suo racconto – è risultato esserci un altro tumore sempre allo stesso seno, un calcinoma piccolissimo di 4 millimetri. Il Prof. Masetti del Gemelli mi ha operato e anche lui mi ha detto che ero stata bravissima; l’ho scoperto piccolo e non farò la terapia, sto facendo una cura ormonale naturalmente”. Serena Bortone chiede quindi a Rita Forte quale sia stato il momento vissuto più brutto: “Ne ho avuti svariati, ce l’ho fatta non so come, credo che in tutti noi ci sia una forza che non sappiamo di avere e che viene fuori nei momenti di grande disperazione; ero disperata 21 anni ed è andata bene, poi ho avuto un incidente mentre lavoravo con Frizzi e mi è andata bene, mi sono stati tutti vicini, poi ho perso mamma dieci anni fa, un grande dolore, poi mi è ritornato il tumore, l’anno scorso mi hanno investita in motorino, mi hanno operata, ce l’ho fatta anche quella volta e anche con tanta fede, con la preghiera nei momenti difficoltà; dico sempre che bisogna ringraziare, e dico anche che al peggio non c’è mai fine”.



