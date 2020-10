RITA IMPERI E SIMONE SABANI/ Chi sono la prima moglie e figlio di Gigi Sabani

Le relazioni più importanti nella vita di Gigi Sabani sono state prevalentemente due: la prima è quella con Rita Imperi, prima moglie del conduttore e showman venuto a mancare prematuramente il 4 settembre 2007 a causa di un infarto. Dalla relazione con la donna è nato il primogenito di Gigi, Simone Sabani, nato nel 1981. Fu proprio quest’ultimo, all’indomani della morte del padre, a puntare il dito contro quel mondo dello spettacolo che aveva lasciato solo il presentatore nel momento per lui più difficile, quello delle accuse (poi rivelatesi false) legate allo scandalo dei “provini a luci rosse”. Simone Sabani, come riportato da La Repubblica, nelle ore successive all’infarto dell’amato genitore, disse: “Il pubblico non ha mai abbandonato mio padre, ad allontanarlo sono stati i colleghi di lavoro”. Nel giorno in cui Domenica Live di Barbara D’Urso intende omaggiare Gigi Sabani, che lunedì 5 ottobre avrebbe compiuto 68 anni, Simone Sabani sarà presente in studio.

RITA IMPERI E SIMONE SABANI, PRIMA MOGLIE E FIGLIO DI GIGI SABANI

Era stato Simone stesso ad annunciare su Facebook:”Domenica pomeriggio cercherò di raccontare un po di me dal profondo, in modo da far leggere quel sotto testo sempre presente nelle cose che scrivo e nel modo in cui vivo, cercherò di essere Simone più di quanto io non lo sia ogni santo giorno, nel bene e nel male, facendolo semplicemente perché adoro essere umano fra gli umani, ultimo fra gli ultimi, sempre consapevole di me stesso“. Nelle ore successive, però, aveva pubblicato un aggiornamento: “Signori, ringrazio tutti perché so che ogni volta, la mia spalla per parlare siete voi, visto che in un modo o in un altro, ci facciamo compagnia 365 giorni l’anno e son cose che vanno oltre un’intervista. Per motivi di tempi e scaletta sono cambiate tante cose e non potrò parlare come avrei voluto e soprattutto di quello che avrei voluto, che merita il giusto tempo ma presto, prometto che lo farò, perché c’è tanta gente negli anni che me lo ha chiesto e accennerò solo qualcosa…“. A cosa allude Simone Sabani? Fino ad oggi il primogenito di Gigi ha sempre rifiutato di polemizzare. Sempre ospite della D’Urso, qualche anno fa, sull’ipotesi che un medico avesse sottovalutato il malessere del padre prima dell’infarto, rispose: “I giornalisti mi chiesero subito se ci fossero stati errori dei medici. Io non faccio diagnosi post-mortem. Il nome di mio padre è stato sempre usato per fare polemiche. Non posso dire che mio padre avrebbe potuto essere salvato. E’ impossibile saperlo. Non posso dirlo. Ma nel caso in cui ci fosse stato un errore, è meglio la gogna mediatica o il rimorso che può avere un uomo? Questa polemica non serve“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA