Rita Imperi moglie Gigi Sabani e il figlio Simone Sabani/ “La storia dei miei genitori sembra una fiction”

Rita Imperi è la moglie di Gigi Sabani, noto showman scomparso a soli 54 anni a causa di un infarto. Dal loro amore è nato, nel 1981, il figlio Simone che sarà ospite a La volta buona oggi per ricordare il padre. E’ stato proprio il figlio del re della risata a ricordare il fortuito incontro dei genitori la cui storia d’amore sembra una fiction.

“Papà faceva il centralinista. Mamma lo ha conosciuto per uno scherzo telefonico […] Mia mamma andò ad un suo spettacolo di piazza ma non si conoscevano, poi dopo mesi, dopo anni si sono rincontrati, innamorati e sposati” ha raccontava Simone ai microfoni di RTL 102.5. Non ci sono molte informazioni sulla moglie di Gigi Sabani, ma molte di più sul figlio che è spesso intervenuto parlando del genitore nei vari salotti televisivi.

Rita Imperi e Simone moglie e figlio Gigi Sabani: il ricordo dello showman

Rita Imperi è la moglie di Gigi Sabani, dalla quale lo showman ha avuto il figlio Simone che ha spesso ricordato il padre scomparso prematuramente nel 2007. Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, sarà ospite per parlare del genitore toccando anche le polemiche che spesso hanno colpito il re della risata in merito allo scandalo dei ‘provini a luci rosse’ da cui è stato in seguito scagionato.

“I giornalisti mi chiesero subito se ci fossero stati errori dei medici. Io non faccio diagnosi post-mortem. Il nome di mio padre è stato sempre usato per fare polemiche. Non posso dire che mio padre avrebbe potuto essere salvato. E’ impossibile saperlo. Non posso dirlo. Ma nel caso in cui ci fosse stato un errore, è meglio la gogna mediatica o il rimorso che può avere un uomo? Questa polemica non serve” dichiarava Simone a Pomeriggio 5.

