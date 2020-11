Rita Levi Montalcini, anticipazioni, trama e cast del film con Elena Sofia Ricci

Toccherà ad Elena Sofia Ricci interpretare Rita Levi Montalcini per il film tv di Rai1 incentrato sulla sua figura e in onda proprio oggi, 26 novembre, nel prime time a partire dalle 21.30 circa. L’appuntamento con l’attesissimo film di Alberto Negrin, vuole rendere omaggio alla vita della donna che ha consacrato la sua vita alla scienza e la stessa Elena Sofia Ricci, accettando questa parte, ha voluto permettere alle nuove generazioni di ricordare e conoscere una donna straordinaria, di una neurologa e Premio Nobel per la medicina. Il soggetto del film porta la firma di Roberto Jannone e dello stesso regista, che ne hanno firmato anche la sceneggiatura insieme a Monica Zapelli. Nel cast, al fianco della protagonista che avrà il volto di Elena Sofia Ricci (e da piccola quello di Iris Dondi), ci sarà anche il suo storico collaboratore, Franco, che avrà il volto di Luca Angeletti. Il ruolo più interessante però sarà affidato alla giovane violinista Elisa, la bambina che a soli 12 anni rischia di perdere la vista e tutto quello in cui sogna e che ama, fino a che non diventa la fiamma che spinge Rita Levi Montalcini a tornare in laboratorio per cercare una soluzione e darle speranza.

La trama di Rita Levi Montalcini e la storia di Elisa

Il film Rita Levi Montalcini partirà dal culmine della carriera della scienziata che poi analizzerà la sua vita ma anche l’impossibilità di dare forma alla sua scoperta, il famoso NGF, il Fattore di Accrescimento Nervoso. Una vita passata a combattere il dualismo interiore tra scienza ed etica ma anche tra la paura di fallire e quella di fermarsi sui successi ottenuti evitando di spingersi oltre. Alla fine però Rita Levi Montalcini va incontro al suo destino diventando un’eroina e un esempio per due generazioni di donne. E’ lei che torna poi in laboratorio per curare Elena andando oltre e dando vita ad una vera e propria scoperta che questa volta non sarà solo teorica. In laboratorio, insieme ai suoi assistenti, riuscirà a sintetizzare sotto forma di collirio il Nerve Growth Factor per poi somministrarlo alla piccola Elena. Solo quando la violinista avrà modo di togliere le bende dopo la cura, Rita Levi Montalcini scoprirà se il suo sforzo sarà ripagato e se la sua lunga carriera di studi e ricerche avrà dato i suoi frutti e non sarà solo una teoria che finirà sui libri di scienze. Sarà qui che finirà il film in onda su Rai1 questa sera? Siamo sicuri che lo scopriremo solo con la messa in onda.



