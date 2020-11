Rita Levi Montalcini/ “Se il cervello lo coltivi funziona: è un organo magnifico”

Rita Levi Montalcini, il premio Nobel per la medicina rivive nell’omonimo film tv con protagonista Elena Sofia Ricci in arrivo giovedì 26 novembre 2020 in prima serata su Rai1. Il film per la tv, diretto da Alberto Negrin, racconta la vita della neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, che nel 1986 è stata insignita del Premio Nobel per la medicina. Una vita dedita alla scienza quella di Rita Levi che è scomparsa all’età di 103 anni nella sua casa romana. La mente è sempre stato il suo punto di forza come del resto ha raccontato in un’intervista rilasciata il 16 aprile del 2006 a La Repubblica: “credo che il mio cervello, sostanzialmente, sia lo stesso di quand’ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni. E non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell’organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare”.

Una lunga chiacchierata che vide il Premio Nobel per la Medicina parlare anche dei giovani con parole di grande intelligenza e riflessione. “Oggi i giovani devono affrontare realtà drammatiche come la povertà, il razzismo, l’analfabetismo, la negazione dei diritti civili in molti paesi” – ha dichiarato la scienziata che ha sottolineato come lo sviluppo tecnico e scientifico abbia permesso di aprire campi infinita all’esplorazione. Non solo, la Montalcini non ha mai nascosto quanto l’avvento dell’informatica e delle rete fosse stato importante: “non bisogna aver paura dell’informatica, perché da sempre il progresso è portatore di cultura e di democrazia. Occorre sfruttare le potenzialità di Internet per metterle al servizio dei popoli più svantaggiati”.

Rita Levi Montalcini e infanzia: “Mi sentivo inferiore da ogni punto di vista, intellettuale e fisico”

Nata e cresciuta in una famiglia ebrea sefardita, Rita Levi Montalcini ha vissuto un rapporto difficile con il padre autoritario. “Mi sentivo inferiore da ogni punto di vista, intellettuale e fisico. Intellettualmente il mio idolo era Gino, il fratello più grande, mentre Paola, la mia gemella, era molto portata per l’arte” – ha confessato a La Repubblica in una vecchia intervista. Un’infanzia in cui lei si sentiva una sorta di brutto anatroccolo sempre sotto il giudizio e la lente di ingrandimento di un padre autoritario che le incuteva timore. Parlando proprio del padre ha raccontato: “ogni suo desiderio doveva essere esaudito. È stato questo a farmi decidere di non sposarmi mai. Avevo tre anni quando ho pensato: da grande non farò la vita che sta facendo mia madre. Mai avuto più alcuna esitazione o rimpianto in tal senso. La mia vita è stata ricca di ottime relazioni umane, lavoro e interessi.

Non ho mai sperimentato cosa volesse dire la solitudine”. La sua vita, come tutte quelle degli ebrei, viene sconvolta dalle leggi razziali anche se ricordando quel terribile periodo ha detto: “sono convinta che non esistano le razze, ma i razzisti”. Sta di fatto che, una volta finita la guerra, Rita decide di trasferirsi in America. Un cambiamento radicale per la sua vita di scienziata che ha ricordato così: “ci arrivai con la fortuna e l’istinto. Conoscevo in tutti i dettagli il sistema nervoso dell’embrione e ho capito che quello che stavo osservando al microscopio non rientrava nelle norme. Una vera rivoluzione: andava, infatti, contro l’ipotesi che il sistema nervoso fosse statico e rigidamente programmato dai geni. Per questo decisi di non mollare”.

Rita Levi-Montalcini, le sue frasi cult La fama di Rita Levi Montalcini è internazionale. La scienziata e Premio Nobel per la medicina nel 1986 si è fatta conoscere ed apprezzare oltre che per il suo talento e genio nella ricerca, anche per alcune sue frasi diventate cult. Tra queste una l’ha dedicata ai giovani “dico ai giovani: non pensate a voi stessi, pensate agli altri. …” e una alle donne “le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”. Proprio sulle donne la Montalcini ha sempre investito personalmente anche con la sua Fondazione: “bisogna dare alle donne la possibilità di usare il cervello, insegnare loro a utilizzare gli strumenti dell’informatica. Adoperarsi in questa direzione è un obbligo. La mia fondazione, di recente, ha attribuito 800 borse di studio alle donne africane nelle varie fasce di età: prescolare, scolare, universitaria e post-universitaria. Per la componente femminile del genere umano è giunto il tempo di assumere un ruolo determinante nella gestione del pianeta. La rotta imboccata dal genere umano sembra averci portato in un vicolo cieco di autodistruzione. Le donne possono dare un forte contributo”. Una speranza importante quella della Montalcini che è riuscita a cambiare la sua vita e per questo si è sempre prorogata anche per le altre donne: “alla donna è mancato tutto. Io ne so qualcosa. Mio padre aveva deciso che mio fratello doveva andare all’Università, mentre le sue tre figlie erano destinate alle scuole femminili per affrontare il ruolo che spettava loro di future mogli e madri. Che ingiustizia. Ne ho sofferto moltissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA