Rita Mammolotti, chi è?/ Sarà la vincitrice di The Voice Senior?

Rita Mammolotti è una finalista di The Voice Senior, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e trasmesso domenica 20 dicembre 2020 in prima serata su Rai1. La maestra d’asilo conquisterà la vittoria finale? Tutto pronto per la finalissima della prima edizione del talent show musicale over 60 che ha riscosso un grandissimo successo conquistando grandi e piccini. Tra gli indiscussi protagonisti c’è anche Rita, originaria di Siena, ma da diversi anni vive a Roma. La maestra d’asilo sin dalla prima puntata ha conquistato il plauso della giuria: 3 su 4 si sono voltati per scoprire chi fosse. Durante la Blind Auditions la Mammolotti ha portato sul palco la canzone “Sono come tu mi vuoi” di Mina conquistando Loredana Bertè, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi. L’unico a non voltarsi è stato Gigi D’Alessio, ma con 3 si su 4 la concorrente ha potuto scegliere il team in cui entrare. Per la Mammolotti nessun dubbio visto che è entrata nel team Al Bano e Jasmine Carrisi che l’hanno portata alla semifinale nonostante l’altissima concorrenze.

Rita Mammolotti in finale a The Voice Senior

Per Rita Mammolotti, infatti, il palcoscenico è stato il suo debutto a differenze di altri concorrenti over 60 che avevano già fatto qualcosa nel mondo della musica. In realtà sul finire degli anni ’60, Rita con lo pseudonimo di Marita ha registrato alcuni 45 giri rintracciabili ancora oggi su Youtube. Tra le sue canzoni: “Ci sei”, versione italiana di Resist di Al Grant, “Torna quest’estate” e la cover di “Pata Pata” di Miriam Makeba fino a “Say A Little Prayer” di Burt. La Mammolotti è una delle concorrenti donne più amate di quest’edizione e può contare sul supporto di tantissimi persone che hanno creato appositamente per lei una seguitissima pagina Facebook. Chissà che Rita non possa rivelarsi la vincitrice della prima edizione di The Voice Senior.



© RIPRODUZIONE RISERVATA