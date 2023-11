Rita Ora e Primark, presentata la nuova collezione per le feste/ 106 pezzi da 4,5 fino a 65 euro

Primark ha presentato nelle scorse ore la nuova collezione a firma Rita Ora, superstar di fama mondiale nonché icona della moda. Dopo i primi capi svelati a settembre in queste ore è giunta la seconda parte della collaborazione chiamata “Night collection” e che sembra pensata soprattutto per le numerose feste che vivremo fra dicembre e gennaio. Come si legge su Grazia, la nuova collezione di Rita Ora a firma Primark si ispira al rock degli anni ’70 e ’80, ma anche allo studio 54, e vanta al suo interno capi iconici come un cappotto di pitone, i jeans con gli strass, una borsa con spilla e un vestito argentato.

Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati/ Matrimonio in segreto per la coppia

“È stato un sogno che si avvera lavorare con Primark per dare vita alla nostra visione condivisa. Unendo il mio amore per la moda e la creatività, abbiamo creato qualcosa di magico che tutti possono apprezzare nel proprio guardaroba e indossare ancora e ancora. Ho adorato vedere tutti sfoggiare la prima collezione e sono entusiasta di condividere la prossima tappa del nostro percorso, giusto in tempo per le vacanze. Per me, la stagione delle festività rappresenta il tempo trascorso con i propri cari e il periodo in cui si prende parte a feste favolose. Con questa nuova collezione, spero che le persone possano trovare alcuni pezzi che le aiutino davvero a sentirsi e apparire al meglio”, le parole di Rita Ora a corredo della sua collezione a firma Primark.

Rita Ora mostra capezzoli a carnevale Notting Hill/ Video, mise "vedo non vedo" e...

RITA ORA E PRIMARK, COLLEZIONE DISPONIBILE DAL 7 NOVEMBRE

In totale sono 106 i pezzi di cui si compone la collezione fra caprispalla, maglie, jeans, accessori e scarpe, per un prezzo che va da un minimo di 4,5 euro fino ad un massimo di 65 euro, quindi un look senza dubbio accessibile ai più.

La collezione è presente in tutti i negozi Primark, compresi quelli italiani, ed è in vendita dallo scorso 7 novembre. Per poter vedere la collezione senza recarsi fisicamente a negozio si può visitare il sito web di Primark, per poi verificarne la disponibilità in negozio tramite lo strumento di verifica delle scorte.

X FACTOR 2018, CHI SOSTITUIRÀ ASIA ARGENTO? / Spuntano i nomi dei cantanti Sfera Ebbasta ed Elio

© RIPRODUZIONE RISERVATA