Rita Ora video “You For Me”/ Singolo con producer Sigala: “Brano euforico e felice”

“You For Me” è uscito venerdì 2 luglio ed è il nuovo singolo di Rita Ora. Al suo fianco c’è la firma di Sigala, uno dei dj e produttori britannici più popolari degli ultimi tempi, che a 28 anni vanta già diverse collaborazioni di un certo livello (John Newman, Craig David, Paloma Faith, Sean Paul, Meghan Trainor, French Montana, Ella Eyre, James Arthur). Sigala, nel 2018, ha pubblicato il suo primo album “Brighten Days”, disco d’oro in Polonia e Regno Unito.

Rita Ora, invece, ritorna con un singolo dopo aver rilasciato nel 2020 “How To Be Lonely“, primo estratto del suo prossimo progetto discografico, la cui pubblicazione è stata rimandata a causa della pandemia da Covid-19. Intanto, però, ha pubblicato un Ep intitolato “Bang” con il produttore Imanbek e ha intrapreso l’avventura di giudice della decima edizione di The Voice Australia e, l’anno scorso, della prima di The Masked Singer UK. Oggi, lanciando You For Me con un post su Instagram che ha raggiunto oltre 160mila like, la cantante ha scritto: “Chi è pronto per l’estate?“.

Sigala: “You For Me, un brano euforico”

Il nuovo singolo di Sigala si aggiunge alle collaborazioni di successo che ha avuto l’opportunità di vivere nella sua carriera. Questa volta è il turno del talento vocale di Rita Ora e dell’eccellenza nella scrittura di Charli XCX. Il produttore musicale è solito lanciare hit estive (ricordiamo Give Me Your Love, Came Here For Love, Lullaby, Wish You Well, Heaven On My Mind) e anche in questa occasione è riuscito a racchiudere l’essenza dell’estate in un pezzo da lui descritto come “euforico, felice: spero un segno delle cose che verranno“.

Su YouTube è disponibile il lyric video di “You For Me”, ma a breve arriverà quello ufficiale; difatti, Rita Ora è stata pizzicata recentemente da Just Jared sulle spiagge di Malibu a filmare quelle che sembrerebbero le scene di una “summer soundtrack”. La fonte online statunitense di gossip ha visto la cantante “indossare un vestito trasparente sopra un bikini nero sexy durante le riprese”.





