Rita Papa, chi è la mamma di Luca Salatino “La mia guida”/ In che rapporti è con il padre?

Rita Papa, la mamma di Luca Salatino e la lotta al tumore al cervello

Luca Salatino, nato a Roma nel 1992 è figlio unico di genitori separati. Il gieffino è molto legato alla madre Rita Papa, con cui vive nel quartiere di Centocelle a Roma. La signora Rita, ha dovuto affrontare numerose battaglie durante la sua vita: “Quando sono nato, mia mamma è entrata in coma”, ha raccontato Luca durante la sua esperienza Uomini e Donne.

Luca Salatino/ Confronto con Attilio Romita al GF VIP: "tutti dobbiamo migliorare"

Ma la madre ha dovuto affrontare anche un tumore al cervello: “Quando mamma ha cominciato a non stare bene per me è cambiato tutto. Andavo a trovarla in ospedale dopo la scuola. Descrivere quello che sento dentro è difficile, non riuscirei mai a spiegare cosa rappresenta per me mia madre. È stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi con lei, capiva tutto al volo”, ha detto al Grande Fratello Vip 2022.

Aurora Colombo rivaluta Luca Salatino "mi sono pentita"/ Confronto al GF Vip? "Vorrei entrare nella Casa"

Il ruolo determinante di mamma Rita Papa nella via di Luca Salatino

Dopo l’intervento la madre è finita in depressione e Luca Salatino le è sempre stato vicino. Poi è stato lui a vivere un periodo di depressione ed è stata la madre a prendersi cura di lui. L’ex tronista ha detto di essere molto simile alla mamma Rita Papa: “Ho la sua sensibilità, ci poniamo gli stessi dubbi e sono quelli che ti rendono più forte perché ti fanno fare i conti con te stesso, specie nelle situazioni difficili. Penso che le persone più sensibili siano al tempo stesso le più forti le più fragili: non esiste la forza di animo innata, per averla qualcosa deve averti toccato nel profondo”.

GF Vip, Luca Salatino "Non concepisco amore libero"/ Stoccata a Giaele De Donà

Non è chiaro, invece, quali siano i rapporti col padre: i genitori di Luca Salatino si sono separati quando era piccolo e come ha raccontato in diverse interviste, già all’età di 14 anni era diventato “l’uomo di casa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA