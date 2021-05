Siamo sicuri che ormai tutti noi abbiamo imparato bene qual è il modo di fare e di agire di Rita Pavone e per questo motivo o la si odia, passateci il termine, o la si ama. L’artista è spesso finita nel mirino delle critiche e lo stesso è successo nei giorni scorsi quando ha preso posto sui social per dire la sua contro la finale di Amici 2021, chi ha votato e anche i giornalisti presenti. Secondo Rita Pavone, che ha elogiato molto Alessandro Cavallo, c’era disparità al televoto tra ballerini e cantanti ma, soprattutto, c’era il fatto che Sangiovanni sembrava separato alla nascita (in movenze e canzoni) da Madame e, infine, i giornalisti presenti (a discapito di esperti di danza) avrebbero dovuto parlare di tecnica e non del sorriso della giovane Giulia Stabile che poi ha vinto il programma. Siamo sicuri che Maria de Filippi sarà lusingata dalle critiche di Rita Pavone, avrà modo di coinvolgerla nella prossima edizione del programma?

Rita Pavone "Giulia vincitrice Amici 2021? Meglio Alessandro"/ "Giornalisti? Nessun esperto di danza"

Rita Pavone a Domenica In dopo le critiche a Giulia Stabile e ad Amici

Fino ad allora, intanto, Rita Pavone, così come i suoi colleghi, potranno riprendere in mano la loro attività e, in particolare, la loro musica rimasta ferma ad un palo ormai da un anno a causa di restrizioni e lockdown. Oggi la Pavone sarà ospite a Domenica In, sembra in collegamento, per rendere omaggio a Little Tony, l’artista che avrebbe compiuto ottanta anni lo scorso febbraio. Proprio come l’amico e collega, anche Rita Pavone ha rischiato grosso per via di un problema al cuore e proprio come lui si è rimessa in piedi, combattiva come sempre. Cosa racconterà oggi di quel periodo ‘comune’?

