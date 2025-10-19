Rita Pavone a Verissimo: "Con mio marito Teddy Reno è stato un incontro di anime buone"

La iconica cantante Rita Pavone torna nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque: “Non mi sento gli ottant’anni compiuti, me ne sento 45-48. Io sto bene, ho un fratello al quale voglio molto bene” ha confidato la cantante classe 1945 riuscita a diventare una star anche all’estero con la sua maturità artistica fuori dal comune. “Io cerco di dividere i miei anni, trovo che conti quello che uno si sente dentro, gli 80 anni non mi appartengono perché ho dentro un sacco di cose che devo fare. Ci sono dei personaggio che io e mio marito abbiamo aiutato e non ci hanno mandato neanche una cartolina, ma meglio così almeno conosci bene, non ti può far soffrire una cosa di cui non ti importa niente.

Elisa Isoardi: “Mia mamma mi ha insegnato la libertà”/ “Faceva due lavori per mantenermi…”

Mio marito compirà 100 anni, va avanti e passeggia in giardino, vuole arrivare a 105 anni. Ogni tanto è un po’ confuso e mi chiede le cose 4-5 volte. Per l’età che ha è una cosa incredibile, la mia volontà era quella di invecchiare con lui, è chiaro che la vita non si sa dove ti porta, chi andrà via prima e chi andrà via dopo. Gli anni che abbiamo trascorso insieme sono stati combattuti ma belli, è durata tantissimo, quando due anime giuste si trovano insieme combinano qualcosa di buono. Abbiamo fatto due figli meravigliosi di cui vado orgogliosa.

Giulio Golia a Verissimo: "Ho perso mio padre a sei anni, mia madre era rigida"/ "Mi hanno bullizzato"

Rita Pavone: “Oggi i giovani sono facilitati dalle opportunità televisiva”

Rita Pavone si è espressa sui tanti vantaggi dei giovani di oggi, che hanno più possibilità di sfondare nella musica rispetto ai suoi tempi: “I ragazzi dei talent di oggi sono molto fortunati e non se ne rendono conto.

Prima si faceva gavetta per riuscire a farsi vedere, ora sono facilitati dall’opportunità televisiva che ti dà un pubblico che non immaginavi di poter avere. Qualche volta pensano di essere già arrivati, ma in realtà arrivare è facilissimo, il difficile è rimanere. Devono imparare a tenere in mano questa occasione e a trattarla come un cristallo: fragile, ma bellissimo” aveva detto in una intervista concessa a Rai Isoradio.

Edoardo Leo: “Ho pensato di smettere di recitare”/ La confessione a Domenica In