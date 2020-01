Rita Pavone al Festival di Sanremo 2020/ Bufera sui social: “Un’altra sovranista…”

Rita Pavone è una delle sorprese di Amadeus per il Festival di Sanremo 2020 (l’altra è Tosca). Il direttore artistico della kermesse musicale l’ha annunciata durante la puntata dei Soliti Ignoti abbinata all’estrazione finale della Lotteria Italia. La cantante ha annunciato il titolo della canzone che canterà all’Ariston: si chiama “Niente (Resilienza 74)”. Il 1972 era invece l’anno in cui ha partecipato l’ultima volta al Festival di Sanremo, quando partecipò col brano “Amici mai”, non finalista. Prima ancora aveva portato “Ahi ahi ragazzo!”, anche questa non finalista. Era il 1970 ed era in abbinamento con Valeria Mongardini. La sua prima volta risale però al 1969 con Zucchero: in abbinamento con i Dik Dik, Rita Pavone si era piazzata tredicesima. I cantanti in gara, come annunciato subito da Amadeus all’inizio della puntata, sono quindi 24 e non più 22. Una mossa a sorpresa quella di Amadeus che ha modificato il regolamento per aggiungere i due nomi, tra cui quello di Rita Pavone, che è un monumento della canzone pop italiana anni Sessanta.

RITA PAVONE AL FESTIVAL DI SANREMO 2020 ED È BUFERA SUI SOCIAL

Tra gli impegni più recenti di Rita Pavone la tournée del 2014 (“Rita is back!”) con cui si è esibita dal vivo in sei concerti teatrali. Nel 2016 invece ha partecipato al dance show di Raiuno Ballando con le Stelle, arrivando in finale e conquistando poi il terzo posto. Il ritorno dell’artista al Festival di Sanremo dopo ben 48 anni sta facendo discutere sui social. Annunciata nel primo “blocco” di Big sanremesi, l’artista è diventata trend topic su Twitter. C’è chi ha messo in discussione la scelta tirando in ballo le dichiarazioni “sovraniste” degli ultimi mesi. «La vera domanda è chi beccherà il decisivissimo endorsement salviniano fra Anastasio e Rita Pavone #Sanremo2020 #SolitiIgnoti», scrive un utente. «Rita Pavone, Anastasio… mancano solo i Legnanesi, e potevamo fare il festival della Lega #ISolitiIgnoti», gli fa eco un altro. «Certo che tra Anastasio e Rita Pavone quest’anno i fascistelli saranno contenti. @ Amadeus io mi fidavo di te #ISolitiIgnoti #Sanremo2020», è un altro commento critico tra quelli che stanno riempiendo Twitter.

Rita Pavone, Anastasio… mancano solo i Legnanesi, e potevamo fare il festival della Lega #ISolitiIgnoti — Shinichi (@Shinichi199E) January 6, 2020





