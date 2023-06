Rita Pavone attacca Mengoni dopo le parole sulle famiglie Lgbt? “Megalomania”/ È polemica, poi chiarisce

Rita Pavone attacca Marco Mengoni dopo le sue dichiarazioni sul palco di Padova? Il tweet scatena la polemica

Un tweet di Rita Pavone ha sollevato un vero polverone, arrivando a coinvolgere Marco Mengoni. Il messaggio polemico della cantante è parso a molti destinato all’interpreta di ‘Due vite’, in base a quanto accaduto qualche giorno fa. Durante il suo concerto a Padova, Mengoni ha rilasciato alcune dichiarazioni in difesa delle famiglie arcobaleno. Il cantante ha criticato la decisione della Procura di impugnare 33 atti di nascita di bambini e bambine con due mamme. Gli atti sono registrati dal 2017 a oggi e la decisione è stata quella di cancellare la seconda mamma. Marco Mengoni ha dichiarato: “Non si può decidere cosa è una famiglia”.

Ma cosa ha scritto Rita Pavone su Twitter e perché molti hanno ritenuto le sue parole un attacco a Mengoni? Questo il polemico cinguettio: “Perché oggi in Italia, ogni volta che un cantante raggiunge finalmente il successo tanto rincorso e desiderato, sente subito il ‘bisogno’ di fare affermazioni su cose che nulla, proprio nulla hanno a che fare con il proprio lavoro? Megalomania?”.

Rita Pavone risponde alla polemica e chiarisce: “Non parlavo di Mengoni ma di…”

Tantissimi utenti si sono allora schierati in difesa di Marco Mengoni. Tra tanti uno ha ricordato alla cantante: “Come quando Rita Pavone su postava frasi contro gli immigrati in occasione dell’attentato a Barcellona, la gaffe su Greta Thunberg definita personaggio da film horror, l’invito ai Pearl Jam a farsi i fatti loro durante i concerti e a non intervenire sul tema dei porti chiusi?”.

Davanti a questo vespaio di polemiche, Rita Pavone ha tenuto a fare un chiarimento, smentendo che nel primo tweet si stesse riferendo al cantante di ‘Due vite’: “Come prevedevo. No. Non parlavo di Mengoni che tra l’altro amo molto, ma di un modo, quello dei social, di ‘giustiziare’ qualsiasi opinione che non viene detta come loro vorrebbero. In sintesi, non è quello che uno dice la ragione della nota di biasimo, ma di chi lo ha detto. E questo lo trovo profondamente antidemocratico”. C’è però chi non crede alla cantante, trovando in questo suo chiarimento un modo per ‘metterci una pezza’.

