Rita Pavone/ “Bollata come una rovina famiglie ma Teddy Reno…”

Rita Pavone sarà ospite di Carlo Conti nella prima puntata di “Top dieci” in onda questa sera, venerdì 23 aprile, su Rai 1. Nel corso della serata Rita Pavone si esibirà e racconterà al padrone di casa alcune delle sue personali classifiche, dai dischi più amati di sempre ai luoghi del cuore. Lo scorso anno Rita Pavone è tornata per la quarta volta sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Niente (Resilienza 74)”, scritto dal figlio Giorgio Merk: “Spesso non si riesce a trovare un equilibro, succede di vivere un grande momento di gioia e poi trovarsi difronte a difficoltà che sembrano insormontabili un momento dopo… Bisogna saper reagire, essere resilienti, è necessario avere la forza di affrontare il vento contrario, piegarsi senza mai spezzarsi”, ha detto la cantante a Domani Press News spiegando il brano in gara. Il suo ultimo album è “RaRità”, pubblicato nel 2020 dopo la partecipazione alla kermesse canora.

Rita Pavone: la storia d’amore con Teddy Reno

Rita Pavone è sposata con Teddy Reno dal 15 marzo 1968. All’epoca il loro matrimonio fece molto discutere per la loro differenza di età (19 anni) e perché Reno era già sposato con un figlio. “All’apice della mia carriera fu un evento che fece molto discutere. Posso dirti che invece seguire l’amore è stata una delle scelte migliori della mia vita… la classica Sliding Doors, quel momento assolutamente imprevedibile che può cambiare l’esistenza di una persona in meglio. Bisogna saper riconoscere queste opportunità rare, farsi trovare pronti e saper scegliere”, ha rivelato Rita a Domani Press News. E ha aggiunto: “Io sono andata controcorrente la stampa dell’epoca particolarmente bigotta mi aveva bollato come una rovina famiglie ma Teddy Reno era già divorziato quando ci siamo messi insieme. Anche mio padre non guardava di buon occhio la mia relazione con lui”. La coppia ha avuto due figli: Alessandro (1969) e Giorgio (1974).

