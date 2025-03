Chi è Rita Pavone, i grandi successi ed una carriera cominciata in salita: “Agli esordi…”

Da La partita di pallone a Come te non c’è nessuno, passando per Cuore, Il ballo del mattone e Datemi un Martello. Sono davvero tanti i successi che Rita Pavone ha sfornato nel corso della sua lunghissima carriera. Non a caso oggi la Pavone è considerata una grande signora della musica italiana e i numeri raggiunti negli anni testimoniano un successo davvero straordinario. Rita Pavone è diventata famosa quando era ancora giovanissima e da quel giorno non si è mai fermata.

Eppure non sono mancati i momenti difficili, così come gli ostacoli e i pregiudizi nei suoi confronti. In una intervista rilasciata ai microfoni di Cambiare si può – Storie di Successo al Femminile, la cantante ha rivelato alcuni problemi che agli esordi le sembravano insormontabile. “Ho conosciuto il body shaming già da bambina; mi dicevano che ero troppo piccola e che non ero bella”, ha raccontato Rita Pavone.

Rita Pavone, dal body shaming a signora della musica: “Penso di essere stata all’altezza”

Oltre ad avere una grande autostima, ci pensava il papà ad incoraggiarla. Così Rita Pavone ha fatto letteralmente spallucce di fronte alle prime critiche. “Papà credeva ciecamente in me, mi diceva che potevo essere amata o odiata. Gli insulti? Io faccio la cantante e penso di essere stata all’altezza”, afferma giustamente Rita Pavone, che oggi è universalmente riconosciuta come una big del panorama musicale italiano.

La gavetta ha ricoperto un ruolo fondamentale, anche se la settantottenne ‘invidia’ le fortune dei giovani d’oggi che “sono molto fortunati perché facilitati dall’opportunità televisiva”. Oggi, domenica 23 marzo, la cantante si racconta nel salotto di Domenica In, dove probabilmente tornerà ad affrontare determinate tematiche.

