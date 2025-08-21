Rita Pavone ripercorre la sua vita e carriera: gli 80 anni della cantante

Il prossimo 23 agosto Rita Pavone festeggerà 80 anni. Per celebrare questo importante traguardo, la cantante ha concesso una lunga intervista a Il Corriere della Sera, nella quale ha ripercorso gli inizi della sua carriera e i momenti più significativi della sua vita. Il primo a intuire il suo talento fu il padre Giovanni, che lei stessa ha definito il suo “primo manager”. A soli 13 anni, salì per la prima volta su un palcoscenico importante, quello del Teatro Alfieri di Torino, in occasione di una rassegna musicale per giovani.

“Nei panni del celebre Al Jolson cantai Swanee, imitando la sua voce e i suoi movimenti da cantante pazzo. Sembravo quasi un’afroamericana. Poi intonai anche Arrivederci Roma. Per una settimana rimasi con la febbre alta: avevo capito che stare sul palcoscenico sarebbe diventata la mia avventura”, ha ricordato. Successivamente, Pavone completò la scuola elementare in quinta, dopo essere stata sospesa per una settimana durante la seconda. Il motivo? Un gesto di ribellione contro una compagna che la prendeva continuamente di mira: “Esisteva già il bullismo. Mi prendeva in giro perché ero bassa e diceva che sarei rimasta una nana. Una mattina non ne potevo più e le piantai un pugno in mezzo agli occhi”.

Rita Pavone e i suoi 80 anni: l’intervista a cuore aperto

Nel 1962, invece, ci fu il vero e proprio inizio della carriera musicale di Rita Pavone al Festival degli sconosciuti di Ariccia, un evento organizzato da colui che sarebbe poi diventato suo marito, Teddy Reno. Da lì a poco, dopo vari sacrifici, iniziò una carriera piena di successi, che la portò anche a conoscere Elvis Presley: “Ero a Nashville, dove stavo incidendo un album per la Rca a 19 anni. Si girò verso di me e mi fece i complimenti, forse aveva sentito parlare di me”. L’incontro più importante della sua vita è stato senza dubbio quello con il marito Teddy, al quale è ancora oggi legata.

“Ferruccio era divorziato, aveva la sua vita e io la mia, poi capimmo che ci volevamo bene. Per la differenza d’età mio padre la prese male e non mi accompagnò all’altare. Dopo la nascita del nostro primo figlio Giorgio, però, riconobbe il suo errore”, ha detto a Il Corriere della Sera. E come festeggerà i suoi 80 anni l’iconica cantante? In famiglia, naturalmente. Tuttavia, Rita Pavone ha confessato di non avvertire il peso dell’età e di avere ancora la stessa voglia e l’energia di continuare a cantare e salire sul palco.