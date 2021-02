Rita Pavone e il marito Teddy Reno/ Dalle nozze-scandalo all’ennesimo San Valentino

Rita Pavone sarà ospite nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio 2021, della trasmissione “Da noi… A ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini su Rai Uno. Un fine settimana ad alta esposizione mediatica per l’amata cantante torinese, che soltanto ieri sera è stata una dei vip intervenuti nel corso della puntata d’esordio di “Parlami d’amore”, condotta da Paolo Conticini e Veronica Pivetti e completamente dedicata all’amore, visto e considerato che oggi si celebra San Valentino, la festa di tutti gli innamorati.

Proprio l’amore è stato l’argomento principale della gioventù dell’artista piemontese, felicemente sposata con Teddy Reno dal lontano 1968. Principale perché all’epoca del loro “sì”, quelle nozze fecero scandalo in tutta Italia, in quanto la coppia si era incontrata per la prima volta al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, quando l’attore e cantante aveva 36 anni e Rita Pavone appena diciassette. Trascorsero due anni e per loro giunse il momento dei fiori d’arancio, con l’artista che aveva soltanto diciannove anni e con Ferruccio Merk Ricordi (vero nome di Teddy Reno) che aveva il doppio dell’età della sua consorte.

RITA PAVONE E L’AMORE CON TEDDY RENO

Peraltro, quell’amore tra Rita Pavone e Teddy Reno non veniva visto con occhio favorevole dall’opinione pubblica anche per via dei trascorsi sentimentali dell’uomo, il quale si era lasciato alle spalle un primo matrimonio con la produttrice Vania Protti, dalla quale pero ha divorziato ufficialmente soltanto nel 1971, al momento dell’entrata in vigore della legge che sanciva la possibilità di porre giuridicamente fine alle nozze. Da lei Teddy Reno ha avuto, per giunta, anche un figlio. Questo non ha minimamente inficiato il sentimento che unisce ancora oggi Rita Pavone e il marito, che negli anni sono diventati anche genitori di Alessandro, venuto alla luce nel 1969, e di Giorgio, nato nel 1974. Insomma, la loro storia d’amore, che in molti avevano frettolosamente giudicato e ritenuto impossibile, ha dato loro ragione, dimostrando ancora una volta, se mai ve ne fosse stato bisogno (ma, a giudicare dalle tante malelingue, evidentemente è così), che l’amore vero supera ogni ostacolo e regala la vera felicità a chi ha la fortuna di conservarlo nel suo cuore.

RITA PAVONE E TEDDY RENO: STORIA DI UN GRANDE AMORE

Rita Pavone e Teddy Reno, dunque, sono la dimostrazione di come il vero amore esista realmente e non trovi spazio soltanto nel mondo delle favole. Insieme, i due hanno superato momenti davvero complicati, come ha recentemente rivelato la cantante in un’intervista rilasciata a “Verissimo”, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin: “Ho avuto delle batoste sul piano personale che sono riuscita a superar, come la morte di mio fratello minore. Per me è stato un dramma! Ho cercato di lottare contro una forma di stanchezza interiore. La musica mi ha tirato fuori da tutto. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e mi sono aggrappata a loro”. In questo contesto così difficile, la vicinanza del suo Teddy è stata indubbiamente fondamentale. Peraltro, come dicevamo prima, il vero nome di Reno è Ferruccio Merk Ricordi. Nato l’11 luglio 1926 a Trieste da una famiglia di nobili origini austroungariche, sua madre aveva ascendenze ebraiche e soltanto per un vero e proprio miracolo riuscì a scampare al rastrellamento nazifascista (e alle annesse, terribili persecuzioni) insieme ai suoi familiari.



