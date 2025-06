Rita Pavone e la storia d'amore con Teddy Reno: dalle difficoltà iniziali a una storia che va avanti da 60 anni

Da quasi sessant’anni l’amore tra Rita Pavone e Teddy Reno corre a vele spiegate. Nella loro storia, la cantante ha sempre colto l’occasione per parlare con affetto del legame vissuto con lo storico e iconico marito. Una relazione sessantennale che ha saputo andare oltre qualsiasi imprevisto, una storia di vero amore, forte e duratura andata avanti attraverso le generazioni. In una toccante dedica, Rita Pavone ha ricevuto una calorosa ondata di affetto durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. Dall’alto dei suoi 98 anni, Teddy Reno ha detto alla moglie quanto sia forte il loro sentimento, che ha saputo attraversare qualsiasi fase:

“Quando ci siamo innamorati, ci siamo giurati che sarebbe stato per sempre e così è stato. Sono orgoglioso di te, della donna, della compagna e della madre che sei. Hai cantato l’amore come solo tu sai fare, fortissimo. Voglio dirti grazie per essere come sei”. Un momento molto toccante, che ha commosso non solo Silvia Toffanin, ma tutti i telespettatori.

Rita Pavone e la dedica per Teddy Reno

Un amore che dopo 56 anni ancora sa brillare, Rita Pavone si è sempre espressa con grande fermezza riguardo alla sua relazione con Teddy Reno. E non dimentica neanche le difficoltà dei primi tempi, dei momenti complessi in particolare agli inizi, quando la coppia finì sotto attacco per via della differenza di età quasi ventennale tra i due, ma che in fin dei conti non si è mai realmente rivelata un ostacolo, vista la forza del loro amore.

Sempre in una vecchia intervista concessa a Verissimo, Rita Pavone ha ricordato: “Avevo contro tutta la mia famiglia. Ma sono testarda, quando credo in qualcosa lo porto avanti” ha ammesso la cantante più forte di tutte le insidie che si sono inserite sul percorso tra i due. Dalla loro storia sono nati i figli Alessandro e Giorgio.

