Chi è Rita pavone e quanti anni ha la cantante? Dalla statura ai due figli avuti con Teddy Reno fino alla malattia: tutto sulla cantante

Alle soglie dei suoi 80 anni, Rita Pavone è ancora un’icona della musica italiana. Nata a Torino il 23 agosto 1945, ha esordito come cantante giovanissima, dando inizio ad una carriera che dura ancora oggi e la vede protagonista della scena italiana. Una carriera che la lega profondamente a Teddy Reno, che credette in lei negli anni ’60, diventando suo manager e pigmalione, poi, qualche anno dopo, anche suo marito.

Tante le curiosità su Rita Pavone, a partire dalla sua statura, che è spesso oggetto di domande da parte dei fan. La cantante è alta 1 metro e 53 centimetri, statura che è diventata parte della sua grande forza sul palco. È nota al pubblico per canzoni come “La partita di pallone”, “Cuore”, “Il ballo del mattone”, “Datemi un martello” e “Come te non c’è nessuno”, che sono poi diventati veri e propri inni generazionali.

Rita Pavone, dalla malattia ai due figli avuti dal matrimonio con Teddy Reno

La sua popolarità non si limitò però solo alla musica. Negli anni ’60, Rita Pavone fu anche un volto amatissimo della televisione e del cinema. Interpretò il ruolo iconico di Gian Burrasca nello sceneggiato televisivo omonimo diretto da Lina Wertmüller (con le musiche indimenticabili di Nino Rota, tra cui “Viva la pappa col pomodoro”). Recitò anche in numerosi “musicarelli” e commedie, consolidando la sua immagine di ragazza ribelle e simpatica.

Non sono però mancati momenti difficili nella sua vita. Qualche tempo fa, la cantante ha avuto un importante problema di salute. Una malattia della quale ha parlato anche nel corso di un’intervista a Domenica In: “L’aorta era quasi completamente otturata, mi hanno riportato al mondo per miracolo”, ha spiegato, rivelando che si era infatti formata una placca nell’aorta che aveva ostruito la circolazione. Un problema che, fortunatamente, è riuscita a risolvere. Ricordiamo che proprio dal matrimonio con Teddy Reno Rita Pavone ha avuto due figli: Alessandro e Giorgio Merk Ricordi. Il primo è nato nel 1969, oggi ha intrapreso una carriera nel giornalismo; il secondo, nato nel 1974, si è dedicato al mondo della musica e ha anche scritto brani per la madre.