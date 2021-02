Rita Pavone “fortuna non sono una bella donna”/ “Quello che ho costruito lo devo solo e soltanto al talento”

C’è anche Rita Pavone, tra gli ospiti dell’ultima puntata de Il cantante mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Nel corso della finale, Rita duetterà con Pappagallo, una delle maschere rimaste in gara insieme a Lupo, Orsetto e Farfalla. Si dice che sotto al costume possa esserci Red Canzian, uno dei cantanti più famosi della sua generazione con cui Rita si sentirebbe certo a suo agio a cantare.

Si può dire che lei e i Pooh abbiano esordito insieme, nel periodo del boom: artisticamente parlando, la Pavone è più matura di loro solo di qualche anno. Il suo successo lo deve principalmente a Lina Wertmüller e Antonello Falqui, che per primi hanno creduto in lei: “Nella mia vita non mi è stato mai regalato nulla. Ho sempre lottato per ottenere le cose, ma devo dire grazie alle tante persone che mi hanno dato modo di dimostrare delle potenzialità che io stessa non ero sicura di avere”, ha dichiarato in un’intervista del 4 novembre a Vanity Fair. “Col senno di poi, forse devo dire anche grazie di non essere stata una bella donna: so che quello che ho costruito lo devo solo e soltanto al talento. Di questo non posso che essere orgogliosa, sono stata un’ottima operaia del mio lavoro”.

Rita Pavone racconta i suoi esordi

Un’altra persona a cui deve un ‘grazie’ è senza dubbio suo padre Giovanni: “Quando era in Marina”, racconta, “tutti sapevano che la figlia di Pavone amava la musica americana, ricordo che mi portavano i padelloni, quelli con la puntina di ferro, e ascoltavo Tony Bennett che, tra l’altro, ha la stessa età di mio marito. Nella mia vita sono andata a lavorare nei posti più cessi della provincia di Torino, esibendomi tra valzer e mazurke, ma tutto questo mi è stato incredibilmente utile. Cantare di tutto mi ha permesso di non entrare in una zona di conforto e di mettermi sempre alla prova”. Da ragazza, Rita Pavone adorava il rock and roll, e invece si è ritrovata a fare pop. La cosa non le dispiace, anche se comunque – ha ammesso – non canta mai le sue canzoni davanti allo specchio, cioè per diletto, almeno adesso che ne è comprensibilmente stufa.

Rita Pavone: “Mio figlio mi ha detto di tenermi alla larga dai social”

In tempi recenti, Rita Pavone è balzata agli onori delle cronache per via del suo coinvolgimento nel dibattito social che le è costato non poche critiche. Per questo ha deciso di tirarsene fuori, perché di ‘bastonate’, dice, ne ha prese già troppe. “Sarà l’età, ma mi sono avvicinata ai social con un po’ di ingenuità: mio figlio mi ha consigliato di tenermene alla larga, tant’è che oggi metto solo foto di panorami, scrivendo solo ogni tanto quello che penso, ma con distacco. Non me ne può fregare di meno. Ciò che dobbiamo ricordarci, però, è che il nostro pensiero non deve per forza piacere a tutti, solo che bisogna averlo. Se anche sbaglio, mi piacerebbe capire e ricredermi, solo che sui social nessuno è interessato a farti capire”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA