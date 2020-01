Rita Pavone/ “Ho rischiato di morire. Sanremo? Non mi importa delle critiche!”

Rita Pavone è tra le 24 voci in gara al 70° Festival di Sanremo. La cantante sta per partire per la nota meta ma prima ha rilasciato un’intervista a Leggo dove ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera e vita personale. “Se oggi sono qui a Sanremo lo devo al destino che mi è stato amico e a Renato Zero che amico mi è stato altrettanto” ha ammesso la Pavone. In effetti nel 2003 la cantante ha rischiato di morire ma è stata salvata per un pelo: “Avevo piccole fitte al petto a cui però non davo nessuna importanza, – ha raccontato – cantavo, andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra ché l’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un pelo”.

Rita Pavone e il ritorno sul palco con Renato Zero

Arriva però il 2010 e Renato Zero decide di chiamarla al suo fianco sul palco di Villa Borghese nei concerti con cui festeggia i 60 anni. Un momento che la Pavone ricorda con grande gioia: “Mi ero ritirata già da cinque o sei anni. Dissi a Renato: ‘Non annunciarmi, non dire niente…’ e arrivai in scena a sorpresa. Scoppiò il finimondo. Così mi son detta: cosa ci faccio a casa, con le mani in mano? E da allora mi sono rimessa in marcia”.Tuttavia ammette che “Ho sbagliato più quando mi sono fidata di altri che quando ho fatto di testa mia”. Dopo 58 anni di carriera, Rita Pavone è pronta a rimettersi in gioco col Festival di Sanremo 2020. E come dimenticare quando, idolo dei teenagers, è stata più volte invitata all’«Ed Sullivan Show».

Rita Pavone e il Festival di Sanremo 2020: “Sono lì solo per cantare!”

“Alla fine di una puntata – racconta ancora Rita Pavone a Leggo – di cui era ospite anche Elvis Presley, uno dei miei miti, lui si avvicina e mi fa: “Sei in gamba, ragazza. Farai strada e sarà molto lunga”. Toccai il cielo con un dito”, ammette. Le parole del grande artista si sono rivelate veritiere: “Infatti sono ancora qui, grazie alla mia voce che è rimasta intatta. La faccia no, le rughe mostrano per intero la mia anagrafe. Ma di quelle non mi è mai importato nulla”. D’altronde anche le possibili polemiche nelòla kermesse guidata quest’anno da Amadeus non sembrano preoccuparla: “Sono a Sanremo per cantare, l’unica cosa che mi rende felice”, conclude.



