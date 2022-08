Rita Pavone, il tributo dei Pink Floyd: verità o leggenda?/ La storia d’amore con Teddy Reno

Rita Pavone compie 77 anni, la carriera e il rapporto con Teddy Reno

Rita Pavone compie 77 anni. Una delle cantanti più apprezzate della musica italiane festeggia un altro importante traguardo. La carriera della cantante è iniziata quando a 17 anni la cantante ha partecipato al Festival degli sconosciuti di Ariccia, vincendo con alcuni brani di Mina. Il successo le regala un’immensa popolarità grazie alle hit La partita di pallone e Come te non c’è nessuno. La cantante partecipa anche al famoso sceneggiato l giornalino di Gian Burrasca e ad alcuni film musicarelli, che la fanno entrare ancora di più nell’immaginario collettivo. Ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo ma non è mai riuscita a riscuotere un grande successo. In un’intervista lei parlò di ostracismo da parte di Pippo Baudo.

La cantante è molto conosciuta anche all’estero. Di recente la cantante è tornata al Festival di Sanremo per partecipare all’edizione numero 70, nel 2020. Sul palco dell’Ariston ha portato Niente (Resilienza 74), scritto dal figlio Giorgio Merk. Rita Pavone aveva conquistato il diciassettesimo posto in classifica ma il pubblico aveva molto apprezzato la sua interpretazione e anche le critiche erano state positive. Rita Pavone è sposata da molti anni con Teddy Reno. I due si sono conosciuti proprio in occasione del Festival degli sconosciuti del 1962, in cui il cantante faceva da patron.

L’amore tra Rita Pavone e Teddy Reno fu molto chiacchierato per via delle differenza d’età tra i due. Nel 1968 la cantante e il marito Teddy Reno sono convolati a nozze in Svizzera, nonostante lui fosse già sposato civilmente con Vania Protti, con cui aveva avuto un figlio. Per tanti anni è circolato un falso mito sulla cantante. Si mormorava infatti che Rita Pavone fosse stata citata in un brano dei Pink Floyd. Il testo incriminato è San Tropez, contenuto nell’album dei Pink Floyd Meddle, pubblicato nel 1971.

Nell’ultima strofa si sentiva un verso fare makin’ a date for Rita Pavone”, vale a dire “organizzare un’uscita per Rita Pavone”. Rita Pavone aveva più volte dichiarato che i membri del gruppo erano stati più volte ai suoi concerti. In realtà il passo recita “Making a date for later by phone”, quindi “Organizzare un appuntamento per dopo, con il telefono”. La cantante resta comunque un monumento della musica italiana. Qualche anno con la sua energia riuscì a contagiare anche il programma Ballando con le stelle. Il pubblico rimase entusiasta delle sue performance.

