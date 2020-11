Rita Pavone, lite sfiorata con Anna Tatangelo/ “Cantavi con Gigi D’Alessio”, ma…

Rita Pavone fa uno scivolone a All Together Now 2020 con Anna Tatangelo, ma la cantante replica decisa incontrando l’approvazione del popolo dei social. Cosa è successo? Durante l’esibizione de Gli amabili, una coppia di concorrenti del game show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, alcuni protagonista del Muro Umano continuano a consigliare alla coppia “artistica” di separarsi. In particolare alcuni componenti del Muro Umano avrebbero invitato Elena a farsi da parte lasciando il marito Massimilano partecipare da solo come concorrente del talent show. La richiesta non è accolta molto bene né da Gli Amabili né tantomeno da una parte del Muro Umano e della giuria. Tra questi c’è Anna Tatagenlo che precisa decisa: “non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”.

Rita Pavone e Anna Tatangelo scontro a All Together Now 2020

Le parole di Anna Tatangelo spingono Rita Pavone ad intervenire. La cantante di “Cuore” ironizza : “parli proprio tu di coppia? Tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio” ma la Tatangelo replica “aspetta adesso ti rispondo per bene. Ho tanto rispetto per te e la tua carriera, ma Con tutto il rispetto per il mio ex compagno ognuno ha la sua carriera, abbiamo fatto una sola canzone insieme. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”. Intanto anche sui social i fan (e non solo) sono dalla parte della Tatangelo scrivendo “l’hai asfaltata”. E voi da che parte state?



