Rita Pavone/ “Michelle Hunziker? Potrebbe tirarsela, ma è spontanea!” (Verissimo)

Rita Pavone si racconta a Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 7 novembre 2020 su Canale 5. La small wonder della musica italiana è tornata da protagonista in tv nelle vesti di giudice della terza edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Una nuovissima esperienza che è arrivata in un momento storico mai così tragico e complicato per via della pandemia mondiale da Covid-19. Nonostante tutto però il 2020 è stato un anno di grandi successi per la piccola e grande Rita che è tornata sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020 con il brano “Niente (Resilienza 74) scritto dal figlio. Intervistata da Vanity Fair, l’artista ha raccontato: “da quando ho cantato quella canzone è successo di tutto, anche se arrivavano notizie preoccupanti dalla Cina già da Natale. Solo che si è fatto finta di niente”. Un momento storico che per fortuna sta vivendo con grande serenità e tranquillità sperando che tutto possa risolversi al più presto: “siamo impotenti, dobbiamo solo sperare di essere baciati dal Signore e confidare che le cose si risolvano per il meglio”. Accanto a lei c’è sempre Teddy Reno, il suo grande amore con cui ha condiviso buona parte dei suoi successi.

Rita Pavone: “Ci sarà un motivo se cantiamo ancora le canzoni di Battisti”

Nonostante il Coronavirus però la vita artistica di Rita Pavone è ricominciata con una nuova esperienza in tv. Si tratta di “All Together Now – La musica è cambiata” dove ricopre il ruolo di giudice speciale con Anna Tatangelo, J-Ax e Francesco Renga. “E’ stata un’esperienza bellissima. Per fortuna lo abbiamo registrato quando l’atmosfera era più tranquilla, senza l’ansia che c’è oggi” – precisa la cantante di “Cuore” – “la squadra è stata incredibile: da Michelle Hunziker, che è una donna che potrebbe tirarsela quanto vuole e che è di una spontaneità incredibile, a J-Ax, di cui all’inizio avevo un po’ il timore perché temevo che fosse distaccato, fino a Francesco Renga e Anna Tatangelo. Abbiamo fatto delle belle cose insieme, anche quando bisticciavamo c’era sempre una bella atmosfera tra noi, molto sincera”.

Dopo 58 anni di carriera e un successo non solo nazionale, ma internazionale, la Pavone non nasconde che oggi la musica è cambiata e anche tanto. Parlando proprio delle nuove voci dalle pagine di Vanity Fair ha dichiarato: “se accendo la radio spesso non li riconosco. Una volta capivi subito se cantava la Vanoni, Mina, Morandi o Tenco, ognuno di loro aveva una sua espressività, un suo modo di cantare. I cantanti di oggi, però, hanno un handicap iniziale: non hanno degli autori che scrivano canzoni basandosi sulle loro vocalità. Oggi i discografici hanno un cassetto pieno di roba che devono smaltire, e non è detto che quello che ti propongono sia giusto per la tua voce. Ci sarà un motivo se cantiamo ancora le canzoni di Battisti e non ci ricordiamo tanto quelle di oggi”.



