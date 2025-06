Rita Pavone - ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo - si è raccontata tra carriera e amore per i figli: "Sono stata una mamma affettuosa".

Con la sua musica ha anticipato i tempi, con la sua attitudine ha dettato tendenze e con la sua voce si è conquistata un posto tra le icone della cultura italiana: Rita Pavone è stata oggi ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontare non solo le tappe principali della sua carriera ma anche alcuni aspetti riguardanti la vita privata, come il rapporto con i figli. Parte proprio da qui la cantautrice, ricollegandosi al suo ritorno a Sanremo nel 2020 con la canzone ‘Niente’. “Un brano molto importante perché scritto da mio figlio Giorgio che ha saputo leggere la mia resilienza. I miei figli mi conoscono, sanno esattamente quello che mi piace, mi dicono: ‘Hai ancora tante cose da fare’. Bisogna accudire i figli nella maniera giusta…”.

Approfondendo il racconto sul rapporto con i propri figli, Giorgio e Alex, Rita Pavone ha spiegato: “Mi confronto tanto con loro, cerco sempre il loro supporto. Credo che loro si sentano importanti in questo senso. Sono sempre stata una mamma affettuosa, i miei figli però ogni tanto sono anche burberi…”.

Nel corso dell’intervista a La Volta Buona, Rita Pavone non poteva non menzionare alcuni eventi emblematici riguardanti la sua straordinaria carriera. Una strada verso il successo che è stata tutt’altro che in discesa, soprattutto per le sue scelte lungimiranti che però andavano spesso in contrasto con il pensiero e i preconcetti del tempo. “La canzone Gemma? Parlavo dell’amore ‘diverso’, tra due donne. Era il 1989, puoi immaginare; era inammissibile parlare di queste cose. Da una parte le recensioni erano ottime, dall’altra il disco non passava per radio… Solo due persone mi hanno permesso di raccontare ‘Gemma’: Raffaella Carrà e Corrado Mantone”.

Nel tempo sono state diverse le sfide di Rita Pavone, anche dal punto di vista sentimentale. Da 57 anni al fianco di suo marito Teddy Reno, eppure qualcuno pare dubitasse del loro legame: “Dicevano: ‘Durano il tempo di una canzone’, e invece…”. Una liaison iniziata come sodalizio professionale – suo produttore – e sfociata poi in una splendida quotidianità che non ha mai conosciuto intoppi.