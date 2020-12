Rita Pavone/ Non teme la morte ed è pronta a tutto ma…

Rita Pavone sul palco de L’Anno che Verrà

Reduce dal successo di All Together Now, la passionale e burrascosa Rita Pavone si prepara a salire sul palco di Amadeus e del suo particolare Anno che verrà, lo show che chiuderà questo 2020 su Rai1 ma senza la presenza del pubblico o di una piazza animata pronta per il conto alla rovescia finale. L’unica cosa che rimane uguale è il fatto che al suo cospetto si presenteranno fior fior di artisti pronti a cantare ed esibirsi e che tra questi ci sarà l’esplosiva Rita Pavone che porterà sul palco un medley dei suoi successi e non solo, proprio come ha fatto ospite del programma di Canale5 nelle scorse settimane. Chi la conosce, però, sa bene anche che l’interprete è esplosiva non solo nel suo modo di cantare ma anche in quello di esporsi ed è per questo che ogni volta che dice la sua su un argomento finisce per dare il via ad una serie di polemiche.

Dal successo di All Together Now alla sua Fede

Le ultime riguardano la sua concezione della morte, il fatto che non la tema perché forte della sua fede. Rita Pavone ha rilasciato la sua particolare intervista a DiPiù Tv spiegando: “No non ho paura di morire, anche se la mia è stata una vita talmente bella che lasciarla mi dispiacerà moltissimo, ma mi aspetterà Dio“. Poi è andata oltre spiegando questo suo concetto: “Credo negli angeli, proteggono le persone fino alla fine.. Dio è speranza, è forza. Credere in lui è qualcosa di inspiegabile, viene da dentro. Non c’è logica nella fede, per sentirsi bene si ha bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi”. Siamo sicuri che anche in questo caso le sue parole hanno diviso fan e opinione pubblica ma a mettere tutti insieme sarà di nuovo la sua forza sul palco questa sera.



