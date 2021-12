Rita Rabassini, compagna Gabriele Salvatores/ Prima le nozze con Diego Abatantuono

Rita Rabassini: da Diego Abatantuono a Gabriele Salvatores

La scenografa Rita Rabassini, classe 1960, è la compagna del regista Gabriele Salvatores. Dal 1984 al 1987 è stata sposata con l’attore Diego Abatantuono, con cui ha avuto una figlia, Marta, nata nel 1985. Finito il matrimonio con Abatantuono, Rita Rabassini ha iniziato la relazione con il regista napoletano: “C’è stata un’alchimia affascinante: dopo la separazione lei si è fidanzata con Salvatores, con il quale io allora lavoravo, e veniva a trovarlo con nostra figlia. Siamo in ottimi rapporti”, ha affermato lui qualche anno fa Abatantuono, in un’intervista al Corriere. Il regista e la scenografa hanno spesso collaborato anche professionalmente: a partire da “Sud” del 1993, passando per “Come Dio comanda e “Il ragazzo invisibile – Seconda generazione”, per finire con l’ultimo “Comedians”.

La carriera di Rita Rabassini

Nel 2013 Rita Rabassini ha ricevuto una nomination al David di Donatello quale miglior scenografa per “Educazione siberiana”. È stata in nomination al Nastro d’argento alla migliore scenografia nel 2010 per “Happy family” e nel 2013 sempre per “Educazione siberiana”. Marta Abatantuono, la figlia del celebre attore Diego Abatantuono e della scenografa Rita Rabassini, è convolata a nozze nel 2014 con Matteo Saccocci. La coppia ha avuto tre figli. Dopo la rottura con Rita Rabassini, Diego Abatantuono ha conosciuto Giulia Begnotti, che è diventata la compagna della sua vita. La coppia ha avuto due figli: Marco e Matteo.

