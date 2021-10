Rita Rabassini e Giulia Begnotti, ex e moglie Diego Abatantuono/ Due matrimoni e…

Rita Rabassini e Giulia Begnotti sono la ex moglie e l’attuale di Diego Abatantuono, l’attore e regista di successo che ha vissuto due grandi amori. Il primo è stato con Rita Rabassini, la prima moglie sposata nel 1984. Un grande amore quello nato fra l’attore e la sceneggiatrice che sono stati insieme per tre anni. Nel 1987 però i duetti sono lasciati nonostante la nascita della figlia Marta nata nel 1985. Dopo il divorzio dalla Rabassini però Abatantuono ha ritrovato l’amore fra le braccia di Giulia Begnotti di cui si conosce davvero poco.

Diego Abatantuono "Milano? Rischiamo di perdere un patrimonio"/ "Dialetto, radici e…"

Poche, pochissime informazioni su Giulia Begnotti, la seconda moglie di Diego Abatantuono che è riuscita a conquistare il cuore dell’attore e regista dopo la fine del matrimonio con Rita Rabassini. Proprio parlando di amore e del matrimonio, l’attore ha dichiarato: ” il matrimonio è una corsa, quando l’hai già fatta, non ti interessa quasi più, se invece ti piazzi ai blocchi di partenza, se vai in surplace, se vivi con l’idea che il bello deve ancora succedere, anzi, sei tu a doverlo far accadere, allora tutto funziona meglio, molto meglio”.

Diego Abatantuono: "Sogno un film con Carlo Verdone"/ "Devo tutto a Cochi e Renato"

Diego Abatantuono e il matrimonio: due mogli

Diego Abatantuono ha un rapporto particolare con il matrimonio. Proprio l’attore parlando del primo matrimonio con Rita Rabassini ha rivelato che l’ha sposata solo per i suoceri precisando: “e poi, nonostante una figlia bellissima, Marta, è finita”. Sta di fatto che Abatantuono ci è ricascato visto che si è sposato per una seconda volta proprio con la compagna Giulia Begnotti. A rivelarlo è stato proprio l’attore durante la presentazione del film 10 giorni con Babbo Natale: “Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente”.

Diego Abatantuono e Giulia Begnotti: matrimonio segreto/ Le nozze dopo 33 anni

Proprio con la seconda moglie, Diego Abatantuono ha avuto due figli: Matteo e Marco. Il primo nato nel 1995 si chiama con il papà di Diego, mentre il secondo è nato nel 1997.



© RIPRODUZIONE RISERVATA