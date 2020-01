Rita Rusic/ A casa il tifo di Cecchi Gori e del figlio Mario (Grande Fratello Vip 4)

Rita Rusic sarà tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 4. La showgirl dalle umili origini, arrivata dalla ex Jugoslavia per scappare dalla guerra insieme alla sua famiglia è conosciuta soprattutto per la sua relazione con il regista e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, che in questo periodo farà il tifo per lei. Anche i figli, Vittoria e Mario, staranno a casa per supportare la mamma in questa sua nuova avventura anche se Mario ha raccontato a Chi di non essere particolarmente felice di passare tanto tempo lontano dalla mamma senza poterla sentire. L’attrice ha raccontato che per lei sarà una bella sfida, un modo per mettersi in gioco in una situazione completamente nuova per lei. Come ha raccontato a Silvia Toffanin in un’intervista a Verissimo, spera che la sua vera persona possa uscire fuori, mettendo a nudo la sua vera natura fragile e sensibile.

Rita Rusic: per lei a casa ci saranno Vittorio Cecchi Gori e Mario

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori hanno ricostruito il loro rapporto dopo la separazione avvenuta tanti anni fa. L’ex marito ora è contento che lei si sia messa in gioco partecipando al reality condotto da Alfonso Signorini: “Gli altri concorrenti sono fortunati ad avere una coinquilina come lei. Una donna precisa, educata, molto gentile. Non penso avrà problemi”. Un po’ più titubante il figlio Mario, consapevole che l’assenza della mamma si farà sentire tantissimo in quei mesi: “Anche se volessi, non potrò parlare con lei, sentire come sta, confrontarmi su decisioni importanti. Non ci voglio neanche pensare. Mi viene già l’ansia! Mia madre è per me un importante punto di riferimento, oserei dire l’unico”. Rimane però il fatto che farà il tifo per lei e che la supporterà in questo suo percorso, anche come merito per tutto ciò che ha fatto per lui: “Mi ha fatto diventare il ragazzo che sono ora. Non finirò mai di ringraziarla per tutto ciò”.

Rita Rusic e le sfide del Grande Fratello Vip 4

Sarà una bella sfida per Rita Rusic, che non vede l’ora di iniziare la sua esperienza al Grande Fratello per poter dimostrare al pubblico ciò che è veramente. Chiudersi in una casa sarà una specie di ritorno alle origini: “Stare chiusi non mi spaventa”. Lei infatti, una volta arrivata in Italia e dopo aver passato del tempo in un campo profughi, è stata mandata in collegio insieme alle sue sorelle. Un’esperienza certamente molto dura ma altrettanto formativa. Nella casa si metterà a tu per tu con alcune sfide: “Quello che mi spaventa sono il tempo e le persone: tante persone che non conosco con cui dover condividere tutto”. La volontà però di ritrovare sè stessa è più forte di tutto. E lì, dove le emozioni saranno moltiplicate all’ennesima potenza, potrebbe uscire la sua vera natura: “Non sono forte. Con il passare del tempo divento ancora più fragile. Mi ha fatto diventare più fragile stare da sola, essere sempre in prima linea, non avere un compagno, essere il capofamiglia”.



