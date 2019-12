Rita Rusić al Grande Fratello Vip 4/ Prima concorrente: “Spero di trovare l’amore!”

A distanza di un mese circa dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip (la quarta) arriva il nome del primo concorrente ufficiale. A varcare la famosa porta rossa di Cinecittà sarà Rita Rusić! L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha accettato l’invito di Alfonso Signorini ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, come lei stessa confessa alle pagine del settimanale Chi in edicola domani. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality” ha spiegato la Rusic, come riporta affaritaliani.it, al noto settimanale. La produttrice cinematografica, che da otto anni vive a Miami, spiega cosa l’ha portata alla fine ad accettare: “Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”

Rita Rusic al Grande Fratello Vip 2020: “Spero di trovare qualcuno che mi prenda!”

Accettata la proposta di Alfonso Signorini, Rita Rusic si prepara ad affrontare questa nuova avventura televisiva che la vedrà ospite della Casa del Grande Fratello Vip 2020. “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo.” ammette la produttrice. Poi parlando di amore svela “Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”, conclude. Chi le farà compagnia in questa nuova avventura?





