Rita Rusic assente al Grande Fratello Vip 2020/ Perché? “Chiuso lo studio di Roma!”

Tante novità per la 18esima puntata del Grande Fratello Vip. Non solo Alfonso Signorini trasmetterà da un altro studio (quello di Quarto Grado), ma in collegamento mancherà una delle ospiti di queste puntate senza pubblico. Stiamo parlando di Rita Rusic che, su Instagram, ha infatti annunciato la sua assenza con un breve video molto sensuale. Alle immagini di lei in posa sensuale e molto scollata, accompagna una didascalia piuttosto chiara: “Look per stasera!!! A casa!” scrive, con tanto di faccina in lacrime. Non mancano i commenti dei fan e tra questi c’è chi le dice di essere rimasto a casa solo per vederla. La Rusic però frantuma le sue speranze, ribadendo la sua assenza: “Non ci sarò! – scrive in risposta al commento, per poi chiarire – chiuso lo studio di Roma!”

Rita Rusic contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020

Dunque Rita Rusic non sarà una delle opinioniste di questa nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice guarderà la puntata da casa ma potrebbe dire la sua, magari proprio per parlare di Antonella Elia che ha attaccato la scorsa puntata con parole particolarmente pungenti. C’è anche chi l’ha accusata per questo comportamento, definendolo un “voltafaccia”, la Rusic ha però replicato “La coerenza è importante, ma non c’entra niente con la Marini il mio atteggiamento contro la Elia…Sono però stanca di vedere premiate la cattiveria, l’arroganza e l’aggressività in Tv…”.



