Rita Rusic attacca Andrea Denver, GF Vip/ “Più falso di un Giuda”. E su Aristide…

Rita Rusic si scaglia contro Andrea Denver con cui ha condiviso la casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, per l’emergenza coronavirus, ha seguito la puntata condotta da Alfonso Signorini dalla propria casa. Non potendo esprimere le proprie opinioni in studio, ha affidato a Twitter le sue dichiarazioni che, in breve tempo, hanno fatto il giro del web. La Rusic, in particolare, ha attaccato duramente Andrea Denver, reo di aver scelto durante la catena di salvataggio Antonella Elia e non l’amico Patrick Ray Pugliese. Una scelta che non è affatto piaciuta alla Rusic che, su Twitter, ha cinguettato: “Non ho davvero parole!!! Sei più falso di Giuda!!!”. Parole durissime quelle della Rusic che, tuttavia, sono state condivise anche da molti utenti che non si aspettavano una scelta del genere da parte del modello.

Rita Rusic attacca Andrea Denver e Aristide Malnati

Rita Rusic non usa giri di parole per attaccare Andrea Denver, ma anche Aristide Malnati. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, infatti, non ha gradito la scelta del pubblico del Grande Fratello Vip 2020 di mandare in finale Aristide. “Ho detto alla Cri: Aristide è il secondo finalista! Mi ha risposto: Chi????????? Che????????? Come???????? Poi è svenuta…”, ha cinguettato la Rusic dimostrando di non aver condiviso la scelta del pubblico svelando indirettamente che avrebbe regalato la finalissima ad altri concorrenti. Rita, infine, ha criticato anche le nomination che hanno portato al televoto tre nomi forti e importanti come Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila.

Non ho parole!!!! Denver più falso di Giuda — rita rusic (@ritarusic) March 25, 2020

Ho detto alla Cri: Aristide e il secondo finalista! Mi ha risposto: chi ????????? Che ????????? Come???????? Poi e svenuta — rita rusic (@ritarusic) March 25, 2020

Muta sono…. — rita rusic (@ritarusic) March 26, 2020





