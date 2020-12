Rita Rusic/ “Cecchi Gori mi ha tolto tutto, è stato aggressivo e ora..”

Rita Rusic ospite a Verissimo rivela verità choc su Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic è pronta a mettersi a nudo e non solo sui social dove spesso regala ai fan foto hot con costumini striminziti o intimo inesistente, o quasi, ma anche in tv. Oggi l’ex lady Cecchi Gori sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin per mettere insieme la sua carriera e la sua vita che non è mai stata all’ombra di nessuno, questo è certo, e che ancora adesso, alla soglia dei 60 anni, continua a regalarle enormi soddisfazioni e lo stesso succede ai fan che possono godere ancora della sua bellezza. Proprio nelle scorse settimane, Rita Rusic ha dato sfoggio del suo fisico da paura e gli apprezzamenti non sono mancati da parte di chi continua a seguirli. In queste ore, però, l’attenzione si è spostata sulle anticipazioni delle rivelazioni di Rita Rusic a Verissimo, affermazioni sconvolgenti che causeranno un vero e proprio terremoto, ne siamo certi. In particolare, Rita Rusic tornerà a parlare proprio di Vittorio Cecchi Gori e, in particolare, rivelerà che l’uomo con il quale ormai si è separata 20 anni fa è tornato a ferirla dopo la loro lunga pace arrivata quando l’imprenditore è stato male e in ospedale. In particolare, l’attrice e produttrice ripercorre le tappe della sua travagliata relazione con lui: “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane. Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo, quando i giornali hanno iniziato a scrivere di me. Ero contenta, ma allo stesso tempo dispiaciuta per lui. Sentivo come se gli avessi tolto qualcosa per realizzarmi. Invece, non gli avevo tolto niente”.

Rita Rusic choc: “Vittorio Cecchi Gori mi ha portato via tutto..”

Poi la rivelazione sul loro divorzio che doveva arrivare tre anni prima di quando è andato in scena e tutto perché Vittorio Cecchi Gori era diventato un uomo aggressivo: “Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante. È stato molto triste separarmi, ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene”. E adesso? Dopo la pace degli anni scorsi, la Rusic conferma anche che adesso è di nuovo tutto finito e che è ormai dallo scorso giugno non si parlano più: “Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.



