Rita Rusic e il giovane fidanzato Cristiano di Luzio hanno tagliato il traguardo dei primi cinque anni insieme, malgrado in molti non credessero che...

Forse non tutti sanno che da un po’ di tempo a questa parte, ormai, Rita Rusic è felice e innamorata al fianco del suo fidanzato Cristiano di Luzio. L’uomo, più giovane di trent’anni della showgirl, è un piccolo imprenditore, oltre ad essere un grande appassionato di fitness come si evince dagli scatti che lo ritraggono in gran forma. “Stiamo insieme da cinque anni, per la differenza di età esuberanza e solarità aiutano”, ha confidato la produttrice e attrice italo-croata in una bella intervista al Corriere della Sera.

Vittorio Sgarbi: chi sono i figli Carlo, Alba ed Evelina/ La distanza con Carlo e la lite con Evelina

Stando a quanto riferito da Rita Rusic, la coppia è molto attiva sotto le lenzuola, anche se non è solo il ses*o ad unirli. “Quando lo vedo giocare alla Playstation, torno indietro nel tempo. Mi sciolgo e mi ricompongo”, ha spiegato showgirl sessantacinquenne, spendendo parole al miele per il suo giovane fidanzato.

Rita Rusic, perché finì con Vittorio Cecchi Gori?/ "Separazione diventò una guerra ed io suo nemico"

Rita Rusic, quanto pepe con il fidanzato Cristiano di Luzio: ecco il segreto del loro rapporto

Con Cristiano di Luzio tutto prosegue per il meglio. Non erano molti, probabilmente, a credere che questa coppia avrebbe tagliato il traguardo dei cinque anni. Invece oggi Rita Rusic e il suo compagno sono felici e sereni l’uno al fianco dell’altro. Evidentemente hanno trovato la giusta quadra, malgrado la distanza anagrafica. Di sicuro Rita Rusic si sente viva più che mai con Cristiano di Luzio, con cui non manca mai una dose massiccia di passionalità.

“Sono una donna dell’Est, il se*so aiuta a restare giovani, è una componente importante della mia vita”, ha spiegato ancora la celebre produttrice. Che a proposito della sua forma fisica, ammette di essere molto attenta a tavola e attiva in palestra. Oggi, domenica 12 ottobre, la showgirl sarà ospite di Mara Venier a Domenica In e molto probabilmente aggiornerà i fan anche sulle sue questioni di cuore e il suo rapporto con Cristiano.

Figli Enrico Montesano, chi sono: da Michele Enrico a Marco/ Hanno seguito le orme del padre