Il nome della produttrice cinematografica e attrice Rita Rusic viene inevitabilmente abbinato a Vittorio Cecchi Gori, con cui ha vissuto un amore lungo vent’anni. Peccato che dopo la separazione – risalente a diversi anni fa – siano volati stracci tra la showgirl jugoslava e l’ex compagno, con accuse e frecciate al veleno. In una intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, la Rusic ha confidato di aver preso lei la decisione di troncare il rapporto con l’ex marito, dovendo poi fare i conti con una guerra intrapresa dal produttore.

“È stata una guerra, una rissa in cui il primo cazzotto è il più importante. Il primo cazzotto l’ho preso io”, ha confidato Rita Rusic. Nel corso degli anni, la showgirl si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi reality show e dando modo al pubblico televisivo di conoscerla meglio. Di sicuro Rita non è rimasta con le mani in mano, anche perché dopo la separazione si è trovata da sola sotto diversi punti di vista.

“La mia vita era lì, nel gruppo di Cecchi Gori. Non solo la mia vita privata, ma il mio lavoro, la mia identità. È stato terribile”, sentenzia ancora avvelenata Rita Rusic. Secondo quest’ultima, il produttore fiorentino avrebbe fatto di tutto per metterla all’angolo, lavorativamente parlando, allontanando collaboratori e attori con cui aveva girato dei film. A quanto pare Vittorio Cecchi Gori era arrabbiato per la separazione e non ha mai digerito la rottura.

“Disse a tutti che non dovevano più avere a che fare con me”, riporta Rita Rusic. L’attrice e produttrice muove altre accuse pesanti all’ex compagno, sostenendo di aver fatto sparire tutte le sue macchine. “Ma poi sono andata in America e ho imparato a fare la casalinga”, ha confidato la classe 1960.