Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, chi sono i Fidanzatini a Pechino Express 2022/ Convivenza on the road

Chi sono Rita Rusic e Cristiano Di Luzio?

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono tra i protagonisti di questa nuova edizione di Pechino Express. La coppia partecipa allo show itinerante con il nome de I Fidanzatini: scopriamo dunque chi sono, partendo dalla carriera e dagli intrecci della vita privata. La Rusic, naturalmente, non ha bisogno di troppe presentazioni. La showgirl croata lavora nel mondo dello spettacolo da anni come attrice, produttrice e regista. E’ ancora una bambina quando approda per la prima volta in Italia, dove vive inizialmente in un campo profughi.

Rita Rusic studia come odontotecnico nel capoluogo lombardo e in un secondo momento s’iscrive all’Università degli Studi di Milano. Svolge diversi lavori per potersi mantenere, tra cui la modella. Negli anni ottanta grazie ad Adriano Celentano debutta nel film “Asso” e la sua popolarità cresce a dismisura.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini di Pechino Express 2022

Nello stesso periodo Rita Rusic conosce il celebre regista Vittorio Cecchi Gori, con cui convola a nozze. Dopo la rottura con il produttore toscano, la Rusic volta pagina. Recentemente pare essere legato al classe 1990 Cristiano Di Luzio, modello ed imprenditore. Da sempre piuttosto riservato per quanto concerne la sua vita privata, sui suoi canali social non ama condividere molto della sua quotidianità.

Ad eccezione ovviamente degli scatti relativi ad una forma fisica invidiabile ed un corpo statuario. Nel 2020 Cristiano Di Luzio ha partecipato alla sfilata di Ciao Darwin. Un solo anno dopo è uscito allo scoperto con Rita Rusic ufficializzando la loro relazione. Adesso la coppia si prepara a vivere una nuova avventura nel reality show Pechino Express.

