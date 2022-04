Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”/ Ancora in gara a Pechino Express nonostante…

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono “I Fidanzatini” di Pechino Express 2022: la coppia prosegue la loro avventura nel reality game di Sky Uno. Durante la quinta puntata la gara è ripresa da un nuovo Paese: l’Uzbekistan, che da sempre è il centro delle vie commerciali tra l’Oriente e l’Occidente. Ad accompagnare le coppie nelle varie sfida è Enzo Miccio che ha sostituito Costantino della Gherardesca dopo l’infortunio avvenuto durante le riprese del programma.

La prima missione vede la coppia dei Fidanzatini alle prese con la conoscenza della geografia, visto sono chiamati a raggiungere a piedi una fortezza al cui interno sono custodite delle targhette con il nome di alcuni Paesi e scegliere i 5 che confinano con l’Uzbekistan: se indovineranno, potranno mettersi in marcia. Purtroppo la coppia dei Fidanzatini non indovinano e sono costretti a tornare in cima alla fortezza. Per fortuna in loro “aiuto” c’è la coppia Italia-Brasile formata da Helena e Nikita che hanno una geniale idea che viene copiata anche dalla Rusic e fidanzato.

L’avventura di Rita Rusic e Cristiano Di Luzio prosegue a Pechino Express 2022. La coppia pur non brillando nella prove è ancora in gara. Durante l’ultima puntata, infatti, le coppie hanno dovuto affrontare una serie di sfide tra cui quella finale: la ricerca di un timbro con il loro nome da utilizzare nella preparazione del pane uzbeco. Niente da fare per Rita Rusic e compagno, visto che la prova è stata vinta ancora una volta dalla coppia Italia-Brasile. Seconda posizione per gli Sciacalli, terzi i Pazzeschi e quarte Mamma e Figlia. Chissà che non possa andare meglio alla coppia durante la sesta puntata in onda giovedì 14 aprile 2022 su Sky Uno.

