Rita Rusic e Cristiano di Luzio “I Fidanzatini” Pechino Express 2022/ Forte tensione…

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini, sono riusciti a mettersi in luce nel corso della prima puntata di “Pechino Express”. Rita è apparsa la più divertente con i suoi fraintendimenti e per il momento è lei a spiccare di più rispetto al suo compagno. La coppia appare per ora ancora sottotraccia e in molti attendono un loro exploit. Rita Rusic e Cristiano di Luzio hanno conquistato il diritto di proseguire la prima parte del viaggio a cavallo. L’avventura prosegue però tra molte difficoltà. Nel corso della prima puntata, Rita Rusic dice un’unica frase: “Ci vogliamo bene, non servono etichette”. Rita giustifica così il suo legame con Cristiano Di Luzio. I Fidanzatini dimostrano una passione inaudita per i cavalli e per i litigi a bordo strada.

Sui social in molti pensano che Pechino Express non sia il programma più adatto a loro. I Fidanzatini sono riusciti a posizionarsi decentemente in classifica e sono riusciti a scansare l’ombra della busta nera. Rita Rusic e Cristiano di Luzio sono apparsi però simpatici anche se ad un certo punto sono sembrati spenti. Sui social sono piovuti commenti ironici sulla voce di Rita Rusic. In molti l’hanno paragonata a Orietta Berti. Rita Rusic a 61 anni ha mostrato un fisico da fare invidia alle ventenni tanto che un utente scrive: “Rita insegnaci” e a corredo ha postato una foto di Rita in bikini.

Rita Rusic e Cristiano di Luzio si sono scontrati in varie occasioni nel corso di questa avventura a “Pechino Express”. I Fidanzatini lo hanno rivelato in un’intervista a TvBlog. Rita Rusic ha infatti spiegato: “E’ stato forte, intenso. C’è stata tanta complicità. Ci sono state anche grandi discussioni, musi lunghi ma, poi, però, partiva un abbraccio, una mano, un momento di tenerezza. Si dimenticava tutto e si andava avanti”. E’ stata proprio la presenza di Cristiano a costituire un valido motivo per partecipare a Pechino Express. Lo ha rivelato Rita Rusic: “Mi era stato chiesto tante volte di partecipare. Questa volta, è arrivata al momento giusto perché avevo Cristiano. 1.90 cm di altezza per 100 kg di peso che poteva portarmi lo zaino. Questa è stata la ciliegina sulla torta che mi ha fatto accettare. Senza di lui non l’avrei fatto”.

Tra i due ci sono molti anni di differenza, ma l’intesa che c’è tra loro sembra essere davvero molto solida. Proprio questo affiatamento potrebbe fare la differenza in questa avventura. La donna ha confessato di aver sentito molto la mancanza del cellulare, soprattutto in un contesto in cui ci sarebbero servite molto le comodità che questo ha da offrire: “Senza mappe e traduttori si è completamente persi”.











