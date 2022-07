Rita Rusic e Cristiano Di Luzio/ Più uniti dopo Pechino Express, coccole a Ibiza

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio: insieme dopo Pechino Express 2022

Dopo l’esperienza a Pechino Express 2022, Rita Rusic si gode l’estate insieme al fidanzato Cristiano Di Luzio. La ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, 62 anni, e il modello, 32, sono stati immortalati alla Baleari, tra coccole e baci, dal settimanale Nuovo. “Sono innamorata. Viviamo inscena da una anno. è un ragazzo che ha tanti pregi e che non ama molto la vita mondana”, ha detto la Rusic, come riporta il settimanale Nuovo. Dopo la partecipazione Pechino Express sono più intimi di prima: “Dicevo a tutti che era mio marito e gli facevo portare anche il mio zaino”. In questo momento, nonostante la differenza di età, Rita Rusic è felice al fianco del giovane Cristiano e si vive il presente senza pensare troppo al futuro: “Un giorno penso che Cristiano fuggirà. Mi farà un piantarello e poi passerà”.

Rita Rusic: il rapporto con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic è stata sposato con Vittorio Cecchi Gori dal 1983 al 2000, con cui ha avuto i figli Mari e Vittoria. Nel tempo ci sono state diverse ruggini legate al divorzio, ma dopo l’ischemia cerebrale che ha colpito il produttore nel 2017, i due si sono riavvicinati: “Ora abbiamo trovato la via della tranquillità e sappiamo che ci siamo sempre l’uno per l’altro. Abbiamo vissuto momenti complicati e ce le siamo date di santa ragione in tribunale. Comunque ci vogliamo bene”, aveva detto la Rusic durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi Rita Rusic vive a Miami in 70 metri quadrati ma dice di essere più felice di quando era milionaria.

