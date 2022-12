Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori perchè si sono lasciati?/ “Mi ha fatto la guerra”

Rita Rusic, l’amore e la crisi con Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati sposati dal 1983 al 2000, insieme hanno avuto due figli: Mario e Vittoria. La loro fiaba è iniziata negli anni’80, quando l’imprenditrice era giovanissima. Lui produttore cinematografico, 18 anni più grandi di lei, ha cominciato a corteggiarla e il resto è storia. Nel 1982 l’imprenditrice debutta come attrice e da lì niente è stato più lo stesso.

Rita Rusic choc "Cecchi Gori? Soffriva il mio successo"/ "La separazione fu orribile. Mi voleva annientare"

In un’intervista al Corriere della Sera, Rita Rusic racconta: “A Vittorio non piaceva che facessi l’attrice, ma neanche che andassi all’università, in palestra… Lui era molto possessivo, io molto giovane e abbastanza stupida: mi sentivo gratificata dalla sua gelosia. Molto presto, ho iniziato ad andare in ufficio con lui, non volevo stare a casa e volevo capire cosa fa un produttore”. La crisi tra i due è iniziata poco più tardi a causa del talento della Rusic: “Forse la crisi con Vittorio inizia quando, ricevendoci, l’ambasciatore francese disse: l’allieva che supera il maestro. Capii subito che era la fine. I litigi cominciarono dopo la cover di Lady Ciclone, su Sette. Lui iniziò a soffrire il mio successo, come se togliesse qualcosa a lui“.

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori: perché si sono lasciati?/ "Gelosia e non solo"

Rita Rusic e la separazione da Vittorio Cecchi Gori

Per Rita Rusic la separazione da Vittorio Cecchi Gori è stata molto dolorosa e pesante anche dal punto di vista professionale. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato la fine del matrimonio con l’imprenditore: “In pochi giorni fui tagliata fuori da ogni affare del Gruppo Cecchi Gori. In azienda non mi fecero entrare neanche per prendere le mie cose. Il telefono, che prima squillava senza sosta, si ammutolì. Sparirono tutti. Vittorio mi aveva fatto il vuoto intorno”.

Nonostante i numerosi tentativi da parte dell’attrice di risollevare le sorti della relazione con Cecchi Gori, non c’è stato nulla da fare: “Non mi ascoltò e mi fece la guerra. Ormai con la testa, e i vizi, era andato“. Una delle cause che hanno portato alla separazione, era la gelosia e la possessività dell’imprenditore. Rita Rusic, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, ha rivelato: “Lui è stato geloso, molto geloso. Quando sei giovane, pensi che la gelosia faccia piacere, perché ti fa sentire amata. Invece con il tempo se diventa ossessiva, non va. Lui è stato un po’ ossessivo, sì”.

CRISTIANO DI LUZIO, CHI È FIDANZATO DI RITA RUSIC/ “All'inizio mi teneva a distanza…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA