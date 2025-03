Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, perché è finito il matrimonio? La rivelazione

Il matrimonio tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic è stato uno dei più chiacchierati nel mondo dello spettacolo per diversi anni, il celebre figlio di Mario Cecchi Gori si unì in matrimonio con la modella di origini croate e hanno dato vita un importane sodalizio degli anni 80-’90, con la coppia che oltre a conquistare il gossip divenne una vera e propria macchina da guerra anche dal puntosi vista professionale, tuttavia però il rapporto tra i due ha iniziato a incrinarsi con il passare del tempo, fino a logorarsi.

Rita Rusic ha provato a ricostruire così l’accaduto con Vittorio Cecchi Gori: “Forse la crisi con Vittorio inizia quando, ricevendoci, l’ambasciatore francese disse: l’allieva che supera il maestro. Capii subito che era la fine“. Come raccontò lei, Cecchi Gori “iniziò a soffrire il mio successo, come se togliesse qualcosa a lui“ ha raccontato in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, cosa è accaduto dopo la separazione

Alla fine tanto tuonò che piovve, visto che il matrimonio tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic è giunto al capolinea dopo gli ultimi anni più complicati. E l’ischemia che colpì l’imprenditore nel 2017 fu in realtà l’occasione per riavvicinare i due, che nonostante avessero intrapreso delle strade diverse dal punto di vista sentimentale, si sono riavvicinati nel legame, dal punto di vista personale:

“Con Vittorio ci sentiamo tutte le sere. Mi sono riavvicinata perché è stato male, è andato in coma, quindi siamo come quei parenti che ogni tanto si vedono” ha confessato in una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin Rita Rusic. Da quel momento in poi tra i due le cose sono cambiate e oggi Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic hanno ritrovato un equilibrio nelle loro vite.

