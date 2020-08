Rita Rusic fuori di seno a 60 anni/ Il bikini è micro e si vede tutto!

Rita Rusic lascia tutti senza fiato. Di certo è stata questa la reazione di molti di fronte agli scatti pubblicati dal settimanale Oggi che vedono l’attrice ed ex gieffina indossare un micro-costume che lascia ben poco alla fantasia. Nelle immagini pubblicate dal magazine, Rita Rusic è in spiaggia e sfoggia un bikini particolarmente piccante. Uno slip leopardato ma castigato, ma per il pezzo superiore è tutta un’altra storia. Il top è infatti ridotto al minimo, è quasi una bretellina, e copre ben poco. “Il fu reggiseno ora è una bretellina, che su un petto debordante come quello di Rita non regge più nulla e il seno va dove vuole, soprattutto sull’asse est-ovest” si legge infatti su Oggi, come riporta e mostra Dagospia.

Rita Rusic regina della provocazione

Rita Rusic, d’altra parte, ha sempre palesato di essere uno spirito libero e contro ogni censura. Al Grande Fratello Vip il pubblico ha avuto modo di conoscerla meglio, scoprendo lati del suo carattere e della sua personalità del tutto inediti. E anche dopo quest’avventura, la Rusic ha ammesso tutta la sua voglia di provocare e stuzzicare ancora. “Io sono tornata qui in Italia da Miami con la voglia di provocare. Ancora. Con il Grande fratello e con un momento di televisione folle…”, ha dichiarato in un’intervista di alcuni mesi fa al settimanale Chi. E oggi, a distanza di qualche tempo, eccola ancora protagonista di una nuova provocazione, il tutto con i suoi spettacolari 60 anni.



