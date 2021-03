Rita Rusic ha un nuovo fidanzato?/ Indizi sui social: una presenza in bagno

Rita Rusic è stata sposata 17 anni con Vittorio Cecchi Gori da cui ha avuto due figli, Vittoria e Mario. Dopo il divorzio dal produttore cinematografico, la Rusic è stata legata al venezuelano Ricardo Oliveros. In più interviste la Rusic si era lamentata dei giornalisti che definivano “toy boy” il suo fidanzato: “Ricardo ha 42 anni, non lo definirei giovane. È un uomo, con una sua vita professionale e una sua personalità. C’è una differenza d’età tra noi, è vero, ma siamo ben lontani dalla leggenda del toy boy. Siamo due persone che si sono incontrate e stanno bene insieme”, aveva detto al settimanale Visto. Sul settimanale Oggi, intervistata nel 2012 dalla figlia Vittoria, aveva detto di Ricardo: “Adoro la sua bellezza, l’esuberanza, la simpatia. Mi ricorda molto mio padre. È un ingenuo sognatore”.

Rita Rusic: ha un nuovo fidanzato?

Nell’ultimo periodo Rita Rusic è tornata a far parlare di sé e della sua vita privata dopo una serie di post che hanno scatenato la curiosità dei follower dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Il primo post risale al 3 gennaio 2021 in cui Rita Rusic si mostra in bagno con addosso solo un accappatoio bianco, improvvisamente alle sue spalle la porta si apre e si intravedo un uomo a torso nudo. Il video è stato prontamente interrotto, ma la presenza misteriosa non è certo passata inosservata dai follower della Rusic, tutti chiedono chi sia il fortunato che è entrato. Pochi giorni dopo, nelle sue storie Instagram, Rita Rusic ha pubblicato una foto del Colosseo visto dal balcone di casa sua: nello scatto, nascosti dalla penombra, si vedono i piedi due coppie di piedi. Chi era con Rita Rusic sul balcone ad ammirare il Colosseo?

