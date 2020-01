Rita Rusic/ L’accusa choc:”Finge di non conoscere Andrea Denver ma..” (Grande Fratello Vip)

Rita Rusic non la racconta giusta: i rumors emersi nei giorni iniziali del Grande Fratello Vip ritornano a farsi sentire in queste ore. Si parla ancora del suo rapporto con Andrea Denver, con cui secondo il conduttore avrebbe avuto persino un flirt in passato. Adesso è Barbara d’Urso nel suo Live – Non è la d’Urso a ritornare a parlare della questione, svelando l’esistenza di alcuni messaggi inviati su Whatsapp da un utente misterioso. “Rita Rusic nella Casa finge di non conoscere Andrea Denver”, dice lo sconosciuto, “ma in realtà si conoscono. Anzi, c’è stata una conoscenza molto molto approfondita. A riprova di questo allego dei messaggi Whatsapp”. La prova in realtà è abbastanza debole e si parla del 2017. L’imprenditrice chiede infatti via messaggio “Come si chiama il modello italiano che studia a Miami?” e le viene risposto che si tratta di Denver. “Da quel messaggio in poi sarebbero successe molte cose”, dice ancora la fonte misteriosa. Un vero giallo da chiarire, magari questa sera in diretta. Nella stessa puntata era presente anche l’ex marito Vittorio Cecchi Gori, che ha affermato alla macchina della verità che la Rusic “è la donna della mia vita”. Il produttore ha spostato poi il discorso su Valeria Marini: “Non mi ha prestato dei soldi, me li ha anticipati”. Silenzio assoluto invece sulla possibilità che la showgirl stava per avere un figlio da lui.

Rita Rusic, Grande Fratello Vip: la donna non si espone

Rita Rusic continua a non sbottonarsi al Grande Fratello Vip: le sue intenzioni sono evidentemente di non rivelare nulla sulla propria vita passata. In questi giorni però abbiamo avuto un assaggio delle sue frecciatine, dette sempre senza alcuna cattiveria e in grado di passare inosservate all’orecchio meno attento. La frase “Sarà una serata stellare”, detta durante l’ultima diretta, è solo un esempio di come l’imprenditrice ami ironizzare sui propri rivali senza esporsi troppo. Ovviamente la frase è riferita a Valeria Marini. La stessa strategia è stata usata da Rita in questi giorni anche per un concorrente del programma: Fabio Testi. Dopo essersi proposta, ancora una volta, di cucinare per tutta la ciurmaglia, la Rusic ha fatto qualche appunto sull’attore con l’amica Antonella Elia. “Piscina, sauna. Non fa altro. Sono i suoi riti”, ha detto l’imprenditrice di fronte alla mozione della showgirl. Quest’ultima infatti ha notato che l’attore sta sempre in silenzio e non partecipa molto alle dinamiche della Casa. Sembra proprio che non sia stata l’unica a notarlo, vista la reazione della Rusic.

