Rita Rusic ricorda la sua infanzia e scoppia in lacrime/ “Trasferita in un campo profughi in Italia e…”

Rita Rusic comincia a buttare giù la maschera al GF VIP 4. Durante un confessionale la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è scoppiata in lacrime ricordando la sua infanzia difficile. Per la prima volta l’attrice e imprenditrice ha voluto mostrare al grande pubblico il suo lato fragile che non era assolutamente venuto fuori nel confronto con Valeria Marini né tantomeno dopo la nomination architettata, secondo Antonella Elia, dalla “rivale” nella casa Adriana Volpe. Il gioco è gioco e lo sa bene la Rusic che nella casa ha trovato in Barbara Alberti un’amica e confidente a cui raccontarsi. Le lacrime però sopraggiungono in un preciso momento, quando Rita racconta e ricorda la sua infanzia trascorsa in un campo profughi in Italia. “La mia vita da bambina era stata felice fino a che non ci siamo trasferiti in un campo profughi in Italia. Eravamo chiusi lì dentro con la mia famiglia e noi bambine dovevamo essere brave per meritarci la cittadinanza – confessa Rita in lacrime – La parte più dura poi è quando sono rimasta sola perché hanno mandato via mia sorella in un collegio lontano. Ci vedevamo solo la domenica con lei, e mi portava dei dolci – racconta tra le lacrime – le cose dopo anni sono migliorate poi quando ci hanno dato una casa e per un po’ abbiamo potuto vivere come bambine normali”.

Rita Rusic: “i miei figli sono le cose più belle fatte nella vita”

Non solo, Rita Rusic durante il suo sfogo – racconto parla anche dell’incontro con Vittorio Cecchi Gori avvenuto quando lei aveva appena vent’anni e dall’amore vissuto accanto al produttore cinematografico. Un amore che ha spinto la coppia a diventare anche genitori di due splendidi figli. “Il momento più felice della mia vita quando è nata la sua prima figlia Vittoria e poi il figlio Mario. Loro sono le cose più belle che io ho fatto nella mia vita” ha detto la Rusic disegnando poi due cuori a conferma che i suoi due figli sono tutto per lei. La Rusic ha poi raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita quando si è dovuta separare da Vittorio Cecchi Gori: “quando le cose erano diventate troppo pesanti, senza rispetto. Una separazione da tutto quello che era stato nella mia vita. Dalle persone con cui avevo lavorato fino al giorno prima. Io mi sono trovata senza niente, tutte le porte sbarrate, c’erano bodyguard davanti a tutte le porte”.

Rita Rusic dopo la separazione da Cecchi Gori: “mi ha salvato è la mia famiglia”

La fine della storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori è stata davvero pesante e difficile per Rita Rusic. All’interno della casa del GF VIP 4 l’imprenditrice ha condiviso con il pubblico alcune rivelazioni su quegli anni: “in questo momento così difficile chi mi ha salvato è la mia famiglia, mio padre, mia madre, mia sorella che è la mia vita e mi ha dato dall’amore di non mollare. E poi questa forza è venuta dall’amore per i miei figli perché loro dipendevano da me. Io li guardavo e sapevo che non potevo mollare”. La concorrente del GF VIP 4 prosegue il suo racconto parlando anche della morte del padre: “è stata il clou della sofferenza. Quello che mi pento con lui il fatto di non essere stata ancora migliore, come di non avergli dato di più. Lui mi chiamava la mia primavera perché è la stagione più bella”. Infine una riflessione sul presente: “in questi anni mi sono riappropriata di me stessa e ho vissuto tutto quello che non avevo fatto prima, perchè hai modo di capire che puoi vivere senza tante cose. Quindi ora, dice disegnando, farei un bel sole una faccia felice”.



