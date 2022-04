Rita Rusic: “Roberto Benigni mi ha deluso”/ “S*sso? Ho gusti forti, sento caldo…”

Rita Rusic è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani e andata in onda nella serata di venerdì 22 aprile 2022. La donna, a 22 anni, ha sposato Vittorio Cecchi Gori: “È un uomo molto simpatico, poi mi piacevano gli uomini piccolini. Pensavo di dominarli meglio, invece sono i peggiori! Era comunque un uomo che a 39 anni viveva ancora con i genitori… Il nostro è stato un matrimonio d’amore che io ho voluto e nel quale ho creduto. Dopo circa 20 anni di matrimonio arrivò la separazione. Vittorio non ha accettato assolutamente il mio diritto e la mia scelta di libertà. Per lui ero diventata il nemico numero uno”.

Dopo la separazione “sono spariti quasi tutti gli amici produttori, anche Leonardo Pieraccioni. Lo amavo più degli altri per quello che abbiamo vissuto assieme. Lui ha trovato il successo con me”. Poi, Rita Rusic non ha nascosto la delusione che prova ancora oggi nei confronti di Roberto Benigni: “Ho prodotto ‘La vita è bella’, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto, e quando sono andata agli Oscar a Los Angeles e ho chiesto un posto in sala e mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male”.

RITA RUSIC: “DA SEMPRE SONO MOLTO ATTRATTA DAL S*SSO”

Nel prosieguo della chiacchierata a “Belve”, Rita Rusic ha parlato brevemente del suo attuale fidanzato, Cristiano Di Luzio: “Sono innamorata di lui, viviamo insieme. Abbiamo 30 anni di differenza, ma stiamo bene e conta questo. Lui non cerca popolarità, non vuole l’attenzione del mondo dello spettacolo”.

Infine, Rita Rusic non ha svicolato neppure di fronte alle domande più intime. Francesca Fagnani le ha chiesto: “Lei ha detto… Sono slava, mi piace il s*sso, ho gusti forti. Ma forti in che senso?”. Rusic ha replicato con queste parole: “Il s*sso per me è sempre stato qualcosa di molto attrattivo, sin da quando ero piccola. Era un mondo che mi entusiasmava. Quando tornavo a casa dal collegio, in estate, il figlio del portiere mi dava dei giornalini… P*rno? No, p*rno no, però mi dava quei giornalini disegnati e io sentivo tutto un caldo che mi veniva… Ero molto attratta e incuriosita dal s*sso”.

