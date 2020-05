Rita Rusic “Separazione? Un tragedia”/ “Vecchia? I miei in spiaggia nudi a 70 anni!”

Pubblicità

Rita Rusic si lascia andare ad una lunga intervista a Chi raccontandosi adesso alla soglia di 60 anni e mostrando un attimo prima la sua malinconia e le sue paure e un attimo dopo l’energia che da sempre l’ha contraddistinta, quella che le ha permesso di partire in svantaggio e arrivare in cima al mondo sia come donna che come mamma ma, soprattutto, come donna in carriera. Rita Rusic racconta la sua vita, di quando è uscita dal collegio a quindici anni, di quando lavorava duramente perché sapeva che i suoi non avrebbero potuto mantenerla, ma, soprattutto, di quando ha smesso di vivere la sua adolescenza finendo nella gabbia dorata al fianco di Vittorio Cecchi Gori. Il matrimonio è stato bello ma l’ha travolta sia per l’impegno di lavoro (tra politica, calcio e affari) e anche come mamma un “ruolo che ha sempre affrontato come un Dovere con la D maiuscola”.

RITA RUSIC PRONTA AD AFFRONTARE I SUOI 60 ANNI

A quanto pare, però, il momento della sua rinascita è arrivato proprio con il divorzio. Rita Rusic ammette che è stato una tragedia ma che, come tutte le cose, ha avuto un risvolto positivo: “Mi sono sentita sbattuta al centro della terra, per certi versi ero pure sollevata. E poi, quando le cose si sono stemperate, sono tornata una teenager. Perché le età andrebbero tutte vissute. Quindi alla fine, a 40 anni, ho vissuto i miei 18 anni spensierati che… Ma anche nei 40 belli avanti, eh!”. Tutto è bene quel che finisce bene ma pensando adesso ai suoi 60 anni sembra non temere niente perché alla fine “il cervello batte la bellezza” e il suo momento sta arrivando anche se nell’intervista ammette che questo non la abbatterà visto che i “suoi genitori a 70 anni andavano ancora alla spiaggia dei nudisti”. Solo una consolazione…



