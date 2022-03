Rita Rusic spara a zero su Adriana Volpe/ “Un’opinionista senza opinioni…”

Rita Rusic spara a zero su Adriana Volpe. L’ex moglie di Cecchi Gori è pronta ad esordire in un’altra avventura, quella di “Pechino Express”. Rita Rusic ha rilasciato un’intervista al Settimanale Chi e su questa nuova esperienza ha raccontato: “È stata un’esperienza emozionante, intensa, ma allo stesso tempo terrificante. Lo stress, durante un gioco come questo, è sempre dietro l’angolo, così come competizione e fatica. Siamo stati bravi e fortunati: lo show di Sky ha il potere di rafforzare o distruggere qualsiasi cosa. Coppie incluse”. L’ex gieffina ha partecipato insieme al compagno Cristiano Di Luzio. I due hanno una differenza d’età di 30 anni. Rita però ha spiegato che questa avventura ha rafforzato il loro legame anche se non sono mancate le difficoltà: “Nel nostro caso ha rafforzato un po’ tutto, ma i nervi durante il gioco sono stati molto tesi. È stata tutta una difficoltà e sin dal principio”.

Rita Rusic l'amore per il fidanzato Cristiano Di Luzio/ Età? "Non è un problema per noi"

Rita Rusic ha anche commentato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina si è schierata da parte di Sonia Bruganelli e ha lanciato una frecciata ad Adriana Volpe: “Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete”. Secondo Rita, Adriana non avrebbe una sua personalità ma farebbe tesoro delle opinioni che gli utenti danno sui social.

Alfonso Signorini, battuta hot ad Adriana Volpe/ "Non vede un falco manco a morì..."

Rita Rusic e la sua storia d’amore con Cristiano Di Luzio: “Ci conosciamo…”

Rita Rusic ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Di Luzio. I due si sono conosciuti nel 2017 ma solo nel 2020 hanno iniziato a frequentarsi. In un’intervista al Settimanale Chi, Rita ha rivelato: “Ci conosciamo dal 2017, ma abbiamo iniziato a frequentarci sul finire del 2020. La convivenza, invece, è arrivata un anno fa. Galeotto è stato il suo invito a un aperitivo”. Cristiano non è mai stato in ansia con lei: i due si sono subito piaciuti. Rita Rusic non teme la differenza d’età e a tal proposito ha rivelato: “L’importante è che non la senta lui. Io, per le mille vite che ho vissuto, me ne sento 150 e trovo che parlare d’età, dopo i 20, sia volgare”.

Adriana Volpe, "pietra fallica" da Alex Belli/ "Ti serve" Signorini e Bruganelli...

Nel loro rapporto non guardano mai molto al futuro, Rita Rusic chiarisce: “Abbiamo la passione per i viaggi e ora siamo proiettati solo a quello: mare, sole e tanto caldo. Vivo il presente e raramente mi volto indietro”. Rita Rusic si trova bene con il compagno del quale sottolinea le qualità: “Con lui è vietato arrabbiarsi, tolto questo è luce e positività. Inoltre è molto attento alle parole. Quando subentra la confidenza è facile perdersi e sconfinare”, ha rivelato. Cristiano è un ex modello, oggi imprenditore ed è innamoratissimo della Rusic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA