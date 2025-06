Rita Rusic, una storia di forza e coraggio. Arrivata in Italia quando aveva solo 4 anni con la famiglia, che aveva lasciato la Jugoslavia in cerca di una vita migliore, Rita ha vissuto degli anni particolarmente complicati, molto difficili dal punto di vista economico ma non soltanto. Ricordando proprio quegli anni complessi, Rita Rusic ha rivelato: “Siamo entrati come turisti e poi siamo andati a fare la fila al campo profughi di San Sabba” a Trieste.

A “Il Giornale”, Rita ha raccontato ancora: “I materassi erano luridi, polvere, macchie di sangue”. Le condizioni nelle quali viveva la famiglia Rusic, insieme a migliaia di altre persone, erano infatti tragiche. Difficilmente lei, la sorella e la mamma incontravano il papà: i bambini, infatti, erano stati divisi dai papà e rimanevano con le mamme. Furono mesi complicati nei quali lei e la sorella sognavano di tornare indietro, dalla famiglia. I genitori, però, resistettero per il bene delle figlie. Da quel momento, da Trieste, la famiglia fu spostata a Latina e dopo a Capua: lì è rimasta oltre tre anni.

Rita Rusic: “In collegio avevo paura”. Poi il lavoro

Negli anni dell’adolescenza, per Rita Rusic è arrivato il collegio. “Devi cavartela da sola. Io avevo paura del buio quando chiudevo gli occhi. E non c’era la mamma a consolarmi”. Più avanti nella vita di Rita Rusic è arrivato il successo: notata d Adriano Celentano, prese parte ad un film, diventando una famosa attrice, molto apprezzata. Negli stessi anni cominciò anche a cantare. In pochi anni diventò una showgirl, attrice e cantante molto amata. “I soldi servono ad essere libera” ha raccontato, spiegando di aver ottenuto la felicità solamente quando ha cominciato a lavorare ottenendo la sua indipendenza.

Rita Rusic, il divorzio con Vittorio Cecchi Gori: “Dopo l’addio mi ha portato via tutto”

Nella vita di Rita Rusic, insieme al successo, è arrivato l’amore per Vittorio Cecchi Gori. Con lui fu una relazione importante ma anche “una guerra”. “Ha cercato di annientarmi” ha raccontato Rita, che dopo il divorzio con il re del cinema si è vista abbandonata da tutti, annientata da un uomo molto forte che aveva cercato di allontanarle tutti gli altri. Allo stesso modo, Vittorio le ha portato via tutto, come le cinque macchine che aveva in garage. “Ho dovuto ricominciare. Sono andata in America e ho cominciato a fare la casalinga” ha spiegato. Da quel momento è cominciata per Rita una nuova vita.